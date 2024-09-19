https://ria.ru/20240919/psikholog-1973638851.html

Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога

Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога - РИА Новости, 19.09.2024

Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога

Обучение на клинического психолога не должно быть дистанционным, так как это люди, которые лечат душу, работают непосредственно с человеком, и во время обучения РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:07

2024-09-19T14:07

2024-09-19T14:07

мария киселева

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970004519_0:189:3068:1915_1920x0_80_0_0_5c0d76bd40d59ffa79c7e9bd4c10b827.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Обучение на клинического психолога не должно быть дистанционным, так как это люди, которые лечат душу, работают непосредственно с человеком, и во время обучения нужно, как и хирургу, присутствовать лично, заявила доктор психологических наук, директор института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Мария Киселева. "Я не рекомендую дистанционно учиться на такие профессии. Наша профессия такова, что нужно руками, глазами все увидеть. Это все равно, что на хирурга учиться, посмотрев кино... А мы душу лечим",- сказала Киселева на научно-практической конференции с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве". Она отметила, что курсы нужно выбирать с осторожностью, у образовательного учреждения обязательно должна быть аккредитация. Хорошее образование можно получить только в качественном учебном заведении, уточнила Киселева.

https://ria.ru/20240903/nauka-1969994695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария киселева, здоровье - общество, россия