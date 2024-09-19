Рейтинг@Mail.ru
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/psikholog-1973638851.html
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога - РИА Новости, 19.09.2024
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога
Обучение на клинического психолога не должно быть дистанционным, так как это люди, которые лечат душу, работают непосредственно с человеком, и во время обучения РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:07
2024-09-19T14:07
мария киселева
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970004519_0:189:3068:1915_1920x0_80_0_0_5c0d76bd40d59ffa79c7e9bd4c10b827.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Обучение на клинического психолога не должно быть дистанционным, так как это люди, которые лечат душу, работают непосредственно с человеком, и во время обучения нужно, как и хирургу, присутствовать лично, заявила доктор психологических наук, директор института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Мария Киселева. "Я не рекомендую дистанционно учиться на такие профессии. Наша профессия такова, что нужно руками, глазами все увидеть. Это все равно, что на хирурга учиться, посмотрев кино... А мы душу лечим",- сказала Киселева на научно-практической конференции с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве". Она отметила, что курсы нужно выбирать с осторожностью, у образовательного учреждения обязательно должна быть аккредитация. Хорошее образование можно получить только в качественном учебном заведении, уточнила Киселева.
https://ria.ru/20240903/nauka-1969994695.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1970004519_263:140:2807:2048_1920x0_80_0_0_7784880422831823157f3e3365c01a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария киселева, здоровье - общество, россия
Мария Киселева, Здоровье - Общество, Россия
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога

Доктор наук Киселева: обучение на психолога не должно быть дистанционным

© iStock.com / SeventyFourЖенщина на приеме у психолога
Женщина на приеме у психолога - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / SeventyFour
Женщина на приеме у психолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Обучение на клинического психолога не должно быть дистанционным, так как это люди, которые лечат душу, работают непосредственно с человеком, и во время обучения нужно, как и хирургу, присутствовать лично, заявила доктор психологических наук, директор института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Мария Киселева.
"Я не рекомендую дистанционно учиться на такие профессии. Наша профессия такова, что нужно руками, глазами все увидеть. Это все равно, что на хирурга учиться, посмотрев кино... А мы душу лечим",- сказала Киселева на научно-практической конференции с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве".
Она отметила, что курсы нужно выбирать с осторожностью, у образовательного учреждения обязательно должна быть аккредитация. Хорошее образование можно получить только в качественном учебном заведении, уточнила Киселева.
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Российские психологи дали рекомендации по помощи в кризисных ситуациях
3 сентября, 03:00
 
Мария КиселеваЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала