https://ria.ru/20240919/psikholog-1973638851.html
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога - РИА Новости, 19.09.2024
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога
Обучение на клинического психолога не должно быть дистанционным, так как это люди, которые лечат душу, работают непосредственно с человеком, и во время обучения РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:07
2024-09-19T14:07
2024-09-19T14:07
мария киселева
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Обучение на клинического психолога не должно быть дистанционным, так как это люди, которые лечат душу, работают непосредственно с человеком, и во время обучения нужно, как и хирургу, присутствовать лично, заявила доктор психологических наук, директор института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Мария Киселева. "Я не рекомендую дистанционно учиться на такие профессии. Наша профессия такова, что нужно руками, глазами все увидеть. Это все равно, что на хирурга учиться, посмотрев кино... А мы душу лечим",- сказала Киселева на научно-практической конференции с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве". Она отметила, что курсы нужно выбирать с осторожностью, у образовательного учреждения обязательно должна быть аккредитация. Хорошее образование можно получить только в качественном учебном заведении, уточнила Киселева.
https://ria.ru/20240903/nauka-1969994695.html
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мария киселева, здоровье - общество, россия
Мария Киселева, Здоровье - Общество, Россия
Эксперт выступила против дистанционного обучения на клинического психолога
Доктор наук Киселева: обучение на психолога не должно быть дистанционным
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Обучение на клинического психолога не должно быть дистанционным, так как это люди, которые лечат душу, работают непосредственно с человеком, и во время обучения нужно, как и хирургу, присутствовать лично, заявила доктор психологических наук, директор института психолого-социальной работы, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Мария Киселева.
"Я не рекомендую дистанционно учиться на такие профессии. Наша профессия такова, что нужно руками, глазами все увидеть. Это все равно, что на хирурга учиться, посмотрев кино... А мы душу лечим",- сказала Киселева на научно-практической конференции с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве".
Она отметила, что курсы нужно выбирать с осторожностью, у образовательного учреждения обязательно должна быть аккредитация. Хорошее образование можно получить только в качественном учебном заведении, уточнила Киселева.