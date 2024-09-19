https://ria.ru/20240919/psiholog-1973639177.html

Психолог заявила о росте числа психических и соматических заболеваний

Психолог заявила о росте числа психических и соматических заболеваний - РИА Новости, 19.09.2024

Психолог заявила о росте числа психических и соматических заболеваний

Современный темп жизни и постоянное ощущение многозадачности приводит к большому количеству стрессов, что ведет к значимому росту числа психических и... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:08

2024-09-19T14:08

2024-09-19T14:08

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Современный темп жизни и постоянное ощущение многозадачности приводит к большому количеству стрессов, что ведет к значимому росту числа психических и соматических заболеваний, заявила доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Александрина Григорьева. "Что мы видим - это большой рост числа психических, соматических и психосоматических заболеваний", - сказала Григорьева на научно-практической конференции с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве". Она пояснила, что в целом в современном мире человек живёт очень быстро и он очень занят, то есть, ему не хватает времени. Такой темп жизни и ощущение многозадачности приводит к большому количеству стрессов, что в свою очередь отражается на психическом и соматическом здоровье, уточнила Григорьева.

https://ria.ru/20240905/minzdrav-1970907953.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество