https://ria.ru/20240919/psiholog-1973639177.html
Психолог заявила о росте числа психических и соматических заболеваний
Психолог заявила о росте числа психических и соматических заболеваний - РИА Новости, 19.09.2024
Психолог заявила о росте числа психических и соматических заболеваний
Современный темп жизни и постоянное ощущение многозадачности приводит к большому количеству стрессов, что ведет к значимому росту числа психических и... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:08
2024-09-19T14:08
2024-09-19T14:08
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Современный темп жизни и постоянное ощущение многозадачности приводит к большому количеству стрессов, что ведет к значимому росту числа психических и соматических заболеваний, заявила доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Александрина Григорьева. "Что мы видим - это большой рост числа психических, соматических и психосоматических заболеваний", - сказала Григорьева на научно-практической конференции с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве". Она пояснила, что в целом в современном мире человек живёт очень быстро и он очень занят, то есть, ему не хватает времени. Такой темп жизни и ощущение многозадачности приводит к большому количеству стрессов, что в свою очередь отражается на психическом и соматическом здоровье, уточнила Григорьева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Психолог заявила о росте числа психических и соматических заболеваний
Психолог Григорьева: многозадачность приводит к большому числу стрессов
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Современный темп жизни и постоянное ощущение многозадачности приводит к большому количеству стрессов, что ведет к значимому росту числа психических и соматических заболеваний, заявила доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского Университета Александрина Григорьева.
"Что мы видим - это большой рост числа психических, соматических и психосоматических заболеваний", - сказала Григорьева на научно-практической конференции с международным участием "Клиническая психология в междисциплинарном пространстве".
Она пояснила, что в целом в современном мире человек живёт очень быстро и он очень занят, то есть, ему не хватает времени. Такой темп жизни и ощущение многозадачности приводит к большому количеству стрессов, что в свою очередь отражается на психическом и соматическом здоровье, уточнила Григорьева.