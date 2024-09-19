https://ria.ru/20240919/protokol-1973728076.html
На солиста группы "Порнофильмы" составили протокол за дискредитацию армии
На солиста группы "Порнофильмы" составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 19.09.2024
На солиста группы "Порнофильмы" составили протокол за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы зарегистрировал новый протокол на вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:14
2024-09-19T22:14
2024-09-19T22:14
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москва
украина
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал новый протокол на вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. Этот же суд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. "Суд 18 сентября зарегистрировал административный протокол в отношении Котлярова", - рассказал собеседник агентства. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240619/sayt-1953879790.html
https://ria.ru/20240418/diskreditatsiya-1940811013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, украина
На солиста группы "Порнофильмы" составили протокол за дискредитацию армии
Суд составил протокол на вокалиста группы "Порнофильмы" за дискредитацию армии
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал новый протокол на вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
Этот же суд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.
«
"Суд 18 сентября зарегистрировал административный протокол в отношении Котлярова", - рассказал собеседник агентства.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины
, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.