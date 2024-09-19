https://ria.ru/20240919/protokol-1973728076.html

На солиста группы "Порнофильмы" составили протокол за дискредитацию армии

На солиста группы "Порнофильмы" составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 19.09.2024

На солиста группы "Порнофильмы" составили протокол за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы зарегистрировал новый протокол на вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:14

2024-09-19T22:14

2024-09-19T22:14

россия

москва

украина

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал новый протокол на вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. Этот же суд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей за аналогичное правонарушение. "Суд 18 сентября зарегистрировал административный протокол в отношении Котлярова", - рассказал собеседник агентства. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ включил Котлярова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240619/sayt-1953879790.html

https://ria.ru/20240418/diskreditatsiya-1940811013.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, украина