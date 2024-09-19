https://ria.ru/20240919/prilepin-1973671768.html

Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, которую ему обещала СБУ

Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, которую ему обещала СБУ - РИА Новости, 19.09.2024

Обвиняемый в покушении на Прилепина назвал сумму, которую ему обещала СБУ

Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, заявил, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:01

2024-09-19T16:01

2024-09-19T17:44

служба безопасности украины

происшествия

захар прилепин

украина

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, заявил, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда."Денежное вознаграждение мне обещали… что за него заплатят 20 тысяч долларов", - сказал Пермяков, отвечая на вопрос судьи, обещали ли ему заплатить за убийство Прилепина.Он пояснил, что сотрудники СБУ заверили его, что отправят деньги, когда тот вернется домой на Украину.Пермяков также сообщил, что не стал бы приводить взрывное устройство в действие, если бы заметил в тонированной машине водителя Александра Шубина.После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, был взорван. Водитель погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.

https://ria.ru/20240919/sledstvie-1973601497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

служба безопасности украины, происшествия, захар прилепин, украина, россия