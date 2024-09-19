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Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний - РИА Новости, 19.09.2024
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11:53 19.09.2024 (обновлено: 11:59 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/prilepin-1973590689.html
Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний
Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний - РИА Новости, 19.09.2024
Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, отказался давать показания в суде, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ, передает РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:53
2024-09-19T11:59
происшествия
захар прилепин
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россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, отказался давать показания в суде, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Мой подзащитный воспользуется 51 статьей конституции, не будет свидетельствовать против себя", - сказала адвокат обвиняемого.Суд согласился с позицией Пермякова. Его показания, данные в ходе следствия, в суде озвучит его адвокат.
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происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, россия
Происшествия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Россия
Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний

Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний в суде

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГражданин Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
Гражданин Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Гражданин Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, отказался давать показания в суде, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Мой подзащитный воспользуется 51 статьей конституции, не будет свидетельствовать против себя", - сказала адвокат обвиняемого.
Суд согласился с позицией Пермякова. Его показания, данные в ходе следствия, в суде озвучит его адвокат.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Стало известно, как СБУ узнала о местонахождении Прилепина перед терактом
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ПроисшествияЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаРоссия
 
 
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