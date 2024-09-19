https://ria.ru/20240919/prilepin-1973590689.html

Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний

Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний - РИА Новости, 19.09.2024

Обвиняемый в покушении на Прилепина отказался от дачи показаний

Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, отказался давать показания в суде, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ, передает РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:53

2024-09-19T11:53

2024-09-19T11:59

происшествия

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, отказался давать показания в суде, воспользовавшись 51 статьей конституции РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Мой подзащитный воспользуется 51 статьей конституции, не будет свидетельствовать против себя", - сказала адвокат обвиняемого.Суд согласился с позицией Пермякова. Его показания, данные в ходе следствия, в суде озвучит его адвокат.

https://ria.ru/20240912/prilepin-1972297616.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, россия