https://ria.ru/20240919/pomosch-1973646375.html

Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО

Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 19.09.2024

Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО

Пять тонн питьевой воды, а также предметы для бытовых нужд были доставлены из Сочи в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:38

2024-09-19T14:38

2024-09-19T14:38

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СОЧИ, 19 сен – РИА Новости. Пять тонн питьевой воды, а также предметы для бытовых нужд были доставлены из Сочи в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба мэрии. В среду власти города отправили бойцам, находящимся на передовой, продукты с длительным сроком хранения. "На линию соприкосновения доставлено 5 тонн питьевой воды и необходимые предметы для бытовых нужд бойцов. В Сочи на регулярной основе осуществляется сбор и отправка гуманитарных грузов для участников спецоперации и мирных жителей, всего направлено порядка тысячи тонн гумпомощи", - говорится в сообщении властей. Как рассказала РИА Новости заместитель главы города Сочи Галина Москалева, помощь оказывается бойцам спецоперации регулярно, в том числе благодаря координационному совету, который действует в городе. "В рамках деятельности координационного совета осуществляем масштабную гуманитарную миссию сразу по трем направлениям: в зону СВО, в новые российские регионы, а также в Курскую область для помощи жителям приграничья. Еженедельно направляем в первую очередь предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания и питьевую воду", - сказала Москалева. Содействие в организации гуманитарной помощи новым регионам России также оказывает депутат городского собрания Сочи Александр Бурляев. В частности, он собирал груз с питьевой водой и предметами личной гигиены.

https://ria.ru/20240917/pomosch-1973226679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, сво, россия