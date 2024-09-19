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Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 19.09.2024
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Надежные люди
 
14:38 19.09.2024
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Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО
Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 19.09.2024
Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО
Пять тонн питьевой воды, а также предметы для бытовых нужд были доставлены из Сочи в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:38
2024-09-19T14:38
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СОЧИ, 19 сен – РИА Новости. Пять тонн питьевой воды, а также предметы для бытовых нужд были доставлены из Сочи в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба мэрии. В среду власти города отправили бойцам, находящимся на передовой, продукты с длительным сроком хранения. "На линию соприкосновения доставлено 5 тонн питьевой воды и необходимые предметы для бытовых нужд бойцов. В Сочи на регулярной основе осуществляется сбор и отправка гуманитарных грузов для участников спецоперации и мирных жителей, всего направлено порядка тысячи тонн гумпомощи", - говорится в сообщении властей. Как рассказала РИА Новости заместитель главы города Сочи Галина Москалева, помощь оказывается бойцам спецоперации регулярно, в том числе благодаря координационному совету, который действует в городе. "В рамках деятельности координационного совета осуществляем масштабную гуманитарную миссию сразу по трем направлениям: в зону СВО, в новые российские регионы, а также в Курскую область для помощи жителям приграничья. Еженедельно направляем в первую очередь предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания и питьевую воду", - сказала Москалева. Содействие в организации гуманитарной помощи новым регионам России также оказывает депутат городского собрания Сочи Александр Бурляев. В частности, он собирал груз с питьевой водой и предметами личной гигиены.
https://ria.ru/20240917/pomosch-1973226679.html
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сочи, сво, россия
Надежные люди, Сочи, СВО, Россия

Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам в зоне СВО

© Фото : предоставлено администрацией города СочиПять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам, находящимся в зоне СВО
Пять тонн питьевой воды доставили из Сочи бойцам, находящимся в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : предоставлено администрацией города Сочи
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СОЧИ, 19 сен – РИА Новости. Пять тонн питьевой воды, а также предметы для бытовых нужд были доставлены из Сочи в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба мэрии.
В среду власти города отправили бойцам, находящимся на передовой, продукты с длительным сроком хранения.
"На линию соприкосновения доставлено 5 тонн питьевой воды и необходимые предметы для бытовых нужд бойцов. В Сочи на регулярной основе осуществляется сбор и отправка гуманитарных грузов для участников спецоперации и мирных жителей, всего направлено порядка тысячи тонн гумпомощи", - говорится в сообщении властей.
Как рассказала РИА Новости заместитель главы города Сочи Галина Москалева, помощь оказывается бойцам спецоперации регулярно, в том числе благодаря координационному совету, который действует в городе.
"В рамках деятельности координационного совета осуществляем масштабную гуманитарную миссию сразу по трем направлениям: в зону СВО, в новые российские регионы, а также в Курскую область для помощи жителям приграничья. Еженедельно направляем в первую очередь предметы первой необходимости, медикаменты, продукты питания и питьевую воду", - сказала Москалева.
Содействие в организации гуманитарной помощи новым регионам России также оказывает депутат городского собрания Сочи Александр Бурляев. В частности, он собирал груз с питьевой водой и предметами личной гигиены.
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