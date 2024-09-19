https://ria.ru/20240919/pomilovanie-1973733077.html

Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании

Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании - РИА Новости, 19.09.2024

Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании

Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, имеющий белорусское и американское гражданство юрист Юрий Зенкович,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T23:22

2024-09-19T23:22

2024-09-19T23:30

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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, имеющий белорусское и американское гражданство юрист Юрий Зенкович, обратился к главе государства с просьбой помиловать его и разрешить вернуться в США. "Еще раз признаю свою вину, прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать, и… хотел бы обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности", - заявил Зенкович в эфире телеканала "Беларусь 1". По его словам, то, что он пытался сделать в 2021 году, было серьезной ошибкой, за которую он платит "свою цену" - отбывает наказание в колонии. Он также обратился к кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу с просьбой поспособствовать его скорейшему возвращению в США, в Хьюстон, где проживает его семья. Зенкович заявил, что рассчитывает на то, что не будет до конца назначенного срока находиться за решеткой. При этом он заметил, что, хотя и является гражданином США, с лета 2021 года ничего не слышал о представителях США, которые пытались бы ним связаться. "Я так понимаю, администрация (президента США Джо) Байдена просто вообще ничего не сделала за эти три с половиной года", - сказал он. Зенкович также рассказал о том, как однажды к нему в США приходили спецслужбы и предлагали сотрудничество. "Утро, стук в дверь, стоят на пороге трое… с просьбой поговорить. Двое показывают удостоверения ФБР, отдел по охране конституционного строя, а третий не показал никакого удостоверения, можно догадываться, что это был человек, связанный с ЦРУ. Первый вопрос был: "У нас есть информация, что вы работаете на КГБ". Я говорю: "Нет, не работаю". "Вы готовы пройти детектор лжи?" Я говорю: "Если надо, пройду". "А как вы посмотрите на предложение поработать на правительство?" Я спрашиваю: "На правительство США"? "Да", - отметил он. Белорусский президент 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики. Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц. Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева - к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле этого года Костусев, который имеет онкологическое заболевание, был помилован и вышел на свободу раньше срока.

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https://ria.ru/20240918/belorussija-1973439871.html

https://ria.ru/20240731/kriger-1963273829.html

сша

белоруссия

хьюстон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, белоруссия, хьюстон, александр лукашенко, камала харрис, дональд трамп, фбр, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)