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Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании - РИА Новости, 19.09.2024
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23:22 19.09.2024 (обновлено: 23:30 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/pomilovanie-1973733077.html
Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании
Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании - РИА Новости, 19.09.2024
Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании
Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, имеющий белорусское и американское гражданство юрист Юрий Зенкович,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:22
2024-09-19T23:30
в мире
сша
белоруссия
хьюстон
александр лукашенко
камала харрис
дональд трамп
фбр
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, имеющий белорусское и американское гражданство юрист Юрий Зенкович, обратился к главе государства с просьбой помиловать его и разрешить вернуться в США. "Еще раз признаю свою вину, прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать, и… хотел бы обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности", - заявил Зенкович в эфире телеканала "Беларусь 1". По его словам, то, что он пытался сделать в 2021 году, было серьезной ошибкой, за которую он платит "свою цену" - отбывает наказание в колонии. Он также обратился к кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу с просьбой поспособствовать его скорейшему возвращению в США, в Хьюстон, где проживает его семья. Зенкович заявил, что рассчитывает на то, что не будет до конца назначенного срока находиться за решеткой. При этом он заметил, что, хотя и является гражданином США, с лета 2021 года ничего не слышал о представителях США, которые пытались бы ним связаться. "Я так понимаю, администрация (президента США Джо) Байдена просто вообще ничего не сделала за эти три с половиной года", - сказал он. Зенкович также рассказал о том, как однажды к нему в США приходили спецслужбы и предлагали сотрудничество. "Утро, стук в дверь, стоят на пороге трое… с просьбой поговорить. Двое показывают удостоверения ФБР, отдел по охране конституционного строя, а третий не показал никакого удостоверения, можно догадываться, что это был человек, связанный с ЦРУ. Первый вопрос был: "У нас есть информация, что вы работаете на КГБ". Я говорю: "Нет, не работаю". "Вы готовы пройти детектор лжи?" Я говорю: "Если надо, пройду". "А как вы посмотрите на предложение поработать на правительство?" Я спрашиваю: "На правительство США"? "Да", - отметил он. Белорусский президент 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики. Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц. Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева - к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле этого года Костусев, который имеет онкологическое заболевание, был помилован и вышел на свободу раньше срока.
https://ria.ru/20240730/kriger-1963016238.html
https://ria.ru/20240918/belorussija-1973439871.html
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в мире, сша, белоруссия, хьюстон, александр лукашенко, камала харрис, дональд трамп, фбр, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, США, Белоруссия, Хьюстон, Александр Лукашенко, Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Организатор заговора против Лукашенко попросил о помиловании

Организатор заговора против Лукашенко Зенкович попросил о помиловании

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЮрий Зенкович
Юрий Зенкович - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Юрий Зенкович. Архивное фото
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, имеющий белорусское и американское гражданство юрист Юрий Зенкович, обратился к главе государства с просьбой помиловать его и разрешить вернуться в США.
«
"Еще раз признаю свою вину, прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что я пытался сделать, и… хотел бы обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности", - заявил Зенкович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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30 июля, 19:32
По его словам, то, что он пытался сделать в 2021 году, было серьезной ошибкой, за которую он платит "свою цену" - отбывает наказание в колонии.
Он также обратился к кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу с просьбой поспособствовать его скорейшему возвращению в США, в Хьюстон, где проживает его семья.
Зенкович заявил, что рассчитывает на то, что не будет до конца назначенного срока находиться за решеткой. При этом он заметил, что, хотя и является гражданином США, с лета 2021 года ничего не слышал о представителях США, которые пытались бы ним связаться. "Я так понимаю, администрация (президента США Джо) Байдена просто вообще ничего не сделала за эти три с половиной года", - сказал он.
Зенкович также рассказал о том, как однажды к нему в США приходили спецслужбы и предлагали сотрудничество. "Утро, стук в дверь, стоят на пороге трое… с просьбой поговорить. Двое показывают удостоверения ФБР, отдел по охране конституционного строя, а третий не показал никакого удостоверения, можно догадываться, что это был человек, связанный с ЦРУ. Первый вопрос был: "У нас есть информация, что вы работаете на КГБ". Я говорю: "Нет, не работаю". "Вы готовы пройти детектор лжи?" Я говорю: "Если надо, пройду". "А как вы посмотрите на предложение поработать на правительство?" Я спрашиваю: "На правительство США"? "Да", - отметил он.
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Осужденный в Белоруссии рассказал о подготовке переворота
18 сентября, 15:56
Белорусский президент 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики.
Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц.
Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил его к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева - к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле этого года Костусев, который имеет онкологическое заболевание, был помилован и вышел на свободу раньше срока.
Гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный к казни, помилован - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Приговоренный к казни в Белоруссии немец заплакал, узнав о помиловании
31 июля, 18:57
 
В миреСШАБелоруссияХьюстонАлександр ЛукашенкоКамала ХаррисДональд ТрампФБРЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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