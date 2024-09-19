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Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за наводнения в Польше
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за наводнения в Польше - РИА Новости, 19.09.2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за наводнения в Польше
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве соболезнования в связи с наводнением в южных районах Польши,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:13
2024-09-19T20:13
2024-09-19T20:13
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве соболезнования в связи с наводнением в южных районах Польши, сообщает сайт Московской патриархии. Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение – реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия. "Примите искренние соболезнования в связи с наводнением в южных районах Польши. Молимся о спасении людей, пребывающих ныне в зоне стихийного бедствия, а также о сохранении святынь Польской Православной Церкви. Всемилостивый Господь да упокоит души погибших, утешит их родных и близких, укрепит силы тех, кто борется с последствиями трагедии, и дарует скорое исцеление пострадавшим", - говорится в послании патриарха Кирилла.
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Религия, Польша, Московская Патриархия, Польская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, В мире
Патриарх Кирилл выразил соболезнования из-за наводнения в Польше
Патриарх Кирилл выразил соболезнования польскому митрополиту из-за наводнения