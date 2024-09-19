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Почти половина покупателей жилья в Польше имеют гражданство Украины - РИА Новости, 19.09.2024
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14:46 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/polsha-1973638158.html
Почти половина покупателей жилья в Польше имеют гражданство Украины
Почти половина покупателей жилья в Польше имеют гражданство Украины - РИА Новости, 19.09.2024
Почти половина покупателей жилья в Польше имеют гражданство Украины
Почти половина иностранцев, покупающих недвижимость в Польше в текущем году, имеют гражданство Украины, сообщает агентство недвижимости Metrohouse. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:46
2024-09-19T14:46
польша
украина
белоруссия
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ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Почти половина иностранцев, покупающих недвижимость в Польше в текущем году, имеют гражданство Украины, сообщает агентство недвижимости Metrohouse. "Среди наиболее активных покупателей квартир в группе иностранцев можно выделить украинцев, которые приобрели помещения общей площадью 400,6 тысячи квадратных метров, что составляет почти половину (48,15%) сделок, совершенных иностранцами", - говорится в сообщении. Отмечается, что на втором месте среди иностранных покупателей жилья в Польше находятся граждане Белоруссии, которые приобрели 119,8 тысячи квадратных метров жилья. За ними следуют граждане Германии, России и Италии. Эксперт агентства Марчин Яньчук отмечает, что среди украинцев также наблюдается самая высокая динамика приобретения жилья в Польше. При этом он считает, что покупка жилья как украинцами, так и белорусами может быть сигналом того, что они связывают с Польшей серьезные планы на будущее. В случае с квартирами, приобретенными гражданами западноевропейских стран, можно предположить, что значительная часть сделок - это инвестиции в недвижимость, отмечает эксперт.
https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html
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польша, украина, белоруссия
Польша, Украина, Белоруссия
Почти половина покупателей жилья в Польше имеют гражданство Украины

Metrohouse: почти половина покупателей жилья в Польше имеют гражданство Украины

© РИА Новости / Мария СавченкоПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Мария Савченко
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Почти половина иностранцев, покупающих недвижимость в Польше в текущем году, имеют гражданство Украины, сообщает агентство недвижимости Metrohouse.
"Среди наиболее активных покупателей квартир в группе иностранцев можно выделить украинцев, которые приобрели помещения общей площадью 400,6 тысячи квадратных метров, что составляет почти половину (48,15%) сделок, совершенных иностранцами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на втором месте среди иностранных покупателей жилья в Польше находятся граждане Белоруссии, которые приобрели 119,8 тысячи квадратных метров жилья. За ними следуют граждане Германии, России и Италии.
Эксперт агентства Марчин Яньчук отмечает, что среди украинцев также наблюдается самая высокая динамика приобретения жилья в Польше.
При этом он считает, что покупка жилья как украинцами, так и белорусами может быть сигналом того, что они связывают с Польшей серьезные планы на будущее. В случае с квартирами, приобретенными гражданами западноевропейских стран, можно предположить, что значительная часть сделок - это инвестиции в недвижимость, отмечает эксперт.
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