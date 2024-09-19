https://ria.ru/20240919/polsha-1973578461.html

Польская полиция задержала десять мародеров

Польская полиция задержала десять мародеров - РИА Новости, 19.09.2024

Польская полиция задержала десять мародеров

Польская полиция задержала 10 человек в связи с попытками кражи в пострадавших от наводнения районах, сообщил на заседании кризисного штаба представитель... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:13

2024-09-19T11:13

2024-09-19T11:16

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ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Польская полиция задержала 10 человек в связи с попытками кражи в пострадавших от наводнения районах, сообщил на заседании кризисного штаба представитель полиции Вроцлава Роман Кустер. "Вчера сообщалось, что таких случаев было пять. Сегодня у нас уже девять таких инцидентов. Всего было задержано 10 человек", - сказал он. Как сообщил полицейский, в общежитии Экономического университета во Вроцлаве злоумышленник, воспользовавшись сном спасателей, украл из их комнаты деньги на сумму 1000 злотых (250 долларов) и фотоаппарат с объективом общей стоимостью 20 000 злотых (5 тысяч долларов). "Преступник задержан", - указал он. По словам Кустера, на данный момент число погибших в результате паводка составляет семь человек. Продолжаются поиски 31-летнего мужчины, пропавшего без вести в зоне затопления. Через Вроцлав проходит волна паводка. Максимальный уровень воды на реке Одра достигает более 6 метров. Это примерно на метр меньше, чем в 1997 году, когда на Польшу обрушилось так называемое наводнение тысячелетия. Как рассказала журналистам гидролог из Института метеорологии и водного хозяйства Изабела Адриан, пик паводка достиг Вроцлава утром. "Около пяти утра мы зафиксировали 631 сантиметр", - рассказала она.

https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html

https://ria.ru/20240916/navodnenie-1972925119.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вроцлав, польша