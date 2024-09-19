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Польская полиция задержала десять мародеров - РИА Новости, 19.09.2024
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11:13 19.09.2024 (обновлено: 11:16 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/polsha-1973578461.html
Польская полиция задержала десять мародеров
Польская полиция задержала десять мародеров - РИА Новости, 19.09.2024
Польская полиция задержала десять мародеров
Польская полиция задержала 10 человек в связи с попытками кражи в пострадавших от наводнения районах, сообщил на заседании кризисного штаба представитель... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:13
2024-09-19T11:16
в мире
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ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Польская полиция задержала 10 человек в связи с попытками кражи в пострадавших от наводнения районах, сообщил на заседании кризисного штаба представитель полиции Вроцлава Роман Кустер. "Вчера сообщалось, что таких случаев было пять. Сегодня у нас уже девять таких инцидентов. Всего было задержано 10 человек", - сказал он. Как сообщил полицейский, в общежитии Экономического университета во Вроцлаве злоумышленник, воспользовавшись сном спасателей, украл из их комнаты деньги на сумму 1000 злотых (250 долларов) и фотоаппарат с объективом общей стоимостью 20 000 злотых (5 тысяч долларов). "Преступник задержан", - указал он. По словам Кустера, на данный момент число погибших в результате паводка составляет семь человек. Продолжаются поиски 31-летнего мужчины, пропавшего без вести в зоне затопления. Через Вроцлав проходит волна паводка. Максимальный уровень воды на реке Одра достигает более 6 метров. Это примерно на метр меньше, чем в 1997 году, когда на Польшу обрушилось так называемое наводнение тысячелетия. Как рассказала журналистам гидролог из Института метеорологии и водного хозяйства Изабела Адриан, пик паводка достиг Вроцлава утром. "Около пяти утра мы зафиксировали 631 сантиметр", - рассказала она.
https://ria.ru/20240918/marodery-1973477413.html
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в мире, вроцлав, польша
В мире, Вроцлав, Польша
Польская полиция задержала десять мародеров

Польская полиция задержала десять человек за мародерство в местах паводка

© AP Photo / Krzysztof ZatyckiЗатопленная улица в польском Клодзко
Затопленная улица в польском Клодзко - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Krzysztof Zatycki
Затопленная улица в польском Клодзко. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Польская полиция задержала 10 человек в связи с попытками кражи в пострадавших от наводнения районах, сообщил на заседании кризисного штаба представитель полиции Вроцлава Роман Кустер.
"Вчера сообщалось, что таких случаев было пять. Сегодня у нас уже девять таких инцидентов. Всего было задержано 10 человек", - сказал он.
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Как сообщил полицейский, в общежитии Экономического университета во Вроцлаве злоумышленник, воспользовавшись сном спасателей, украл из их комнаты деньги на сумму 1000 злотых (250 долларов) и фотоаппарат с объективом общей стоимостью 20 000 злотых (5 тысяч долларов). "Преступник задержан", - указал он.
По словам Кустера, на данный момент число погибших в результате паводка составляет семь человек. Продолжаются поиски 31-летнего мужчины, пропавшего без вести в зоне затопления.
Через Вроцлав проходит волна паводка. Максимальный уровень воды на реке Одра достигает более 6 метров. Это примерно на метр меньше, чем в 1997 году, когда на Польшу обрушилось так называемое наводнение тысячелетия.
Как рассказала журналистам гидролог из Института метеорологии и водного хозяйства Изабела Адриан, пик паводка достиг Вроцлава утром. "Около пяти утра мы зафиксировали 631 сантиметр", - рассказала она.
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