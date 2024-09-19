https://ria.ru/20240919/polsha-1973506064.html

Польша будет решать судьбу Украины и Европы

Польша будет решать судьбу Украины и Европы - РИА Новости, 19.09.2024

Польша будет решать судьбу Украины и Европы

Надежды на то, что Соединенные Штаты хотя бы до официального оглашения результатов выборов будут столь заняты, что забудут о Европе и своих интригах, были... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:00

2024-09-19T08:00

2024-09-19T08:08

аналитика

польша

украина

европа

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Надежды на то, что Соединенные Штаты хотя бы до официального оглашения результатов выборов будут столь заняты, что забудут о Европе и своих интригах, были напрасны. По информации СМИ, к Джо Байдену (который на фоне внутренней политической вакханалии ушел в глубокую тень Камалы Харрис и на которого все откровенно смотрят как на досиживающего свой срок слабо вменяемого старика) обратилась команда однопартийцев. Демократы направили президенту письмо, где просят ускорить рассмотрение новых проектов по производству и поставке сжиженного природного газа на Украину. Двенадцать демократов потребовали от Министерства энергетики правильно расставить приоритеты, читай — выделить под украинский кейс отдельное направление производства СПГ. Правда, в упомянутом письме коллеги Байдена и Харрис дальше забывают про Украину и уже прямо пишут, что увеличение объемов поставок в Европу будет продвигать национальные интересы США.Как ни странно, но украинский вопрос в данной схеме имеет вторичное значение. Главной целью, объектом применения и проводником американских интересов здесь выступает Польша. Сейчас поясним.По оценкам международных аналитических центров, Украина в прошлом году израсходовала на покрытие своих нужд 18,3 миллиарда кубометров природного газа, в этом году потребность немногим больше. Это притом что в 2021-м промышленность и бытовой сектор на круг съедали 27, а в 2017-м — 30 миллиардов кубов. Связано это с пикирующей деиндустриализацией и массовым оттоком населения, которое, воспользовавшись распахнувшимися дверями ЕС, и не думает возвращаться назад. То есть в моменте Киев, во-первых, вполне закрывает потребность за счет собственной добычи и виртуального реверса, во-вторых, даже в теории не способен оплачивать американский СПГ (априори более дорогой в сравнении с трубопроводным), к которому сверху прикручена польская маржа.Альтернативные поставки возможны только через Польшу, точнее, через регазификационный терминал в Свиноуйсьце. И здесь вновь в дело вступают неуживчивые цифры.Мощность терминала — пять миллиардов кубических метров. На момент постройки он, как планировалось, должен был закрыть ровно треть собственной потребности Польши в газе. Но началась СВО, пошли санкции, эмбарго на российские углеводороды, подрыв трех ниток "Северных потоков", и ценность СПГ из-за океана увеличилась кратно. Германия, одной рукой закрывая последние АЭС, другой рукой, не считаясь с затратами, аврально строила два новых терминала регазификации.Польша почувствовала шанс на исторический реванш — и Вашингтон использовал это стремление по полной.После выпадения из энергетической мозаики Европы "русского фактора", как мы знаем, началось каскадное схлопывание промышленности крупнейших доноров и — по случайному совпадению — крупнейших импортеров российского газа. В Германии только за первое полугодие текущего года начаты процедуры банкротства в отношении 10,7 тысячи предприятий и юридических лиц, что на четверть больше, чем годом ранее. Налицо восходящий, но сугубо негативный тренд. Среди наиболее знаковых банкротств можно отметить строительную компанию Silberbaum, судоходную Bockstiegel, в этом же списке банк Ride (не помогла даже санация), представители технического сектора Erwin Lutz GmbH, Ramfire Gruppe и производители туристического снаряжения Doorout.Аналогично развивается ситуация и в соседней Австрии. За шесть месяцев 3298 заявлений о банкротстве, чистый плюс в 26 процентов год к году, или 18 корпоративных самоубийств в день. Колонной на выход пошли деревообрабатывающая Mareiner, "дочка" Adidas — компания Runtastic, а также строительная компания WRS Energie- und Baumanagement GmbH.Две из пяти крупнейших экономик ЕС тонут — держатся только французы, причем во многом на российском уране, что обеспечивает стоимость одного мегаватт-часа на уровне 13-15 евро. Но Франция, в отличие от Германии и Австрии, страна атомная, для нее природный газ не фактор жизни и смерти.Если Байден таки подпишет требование, геополитические акции Польши улетят в небо. Понятно, что у немцев свои СПГ-терминалы, но их мощности априори не хватит на покрытие всех нужд, вздумай новая команда в Берлине всерьез взяться за реанимацию своей экономики и промышленности. Поляки смогут манипулировать (а то и шантажировать) так называемыми остаточными объемами газа, то есть прямо влиять на развитие или дальнейшую деградацию Германии. Более того, под сукном лежит готовый проект строительства нового СПГ-терминала в Гданьске, который заморозили до поры до времени, но при необходимости его можно построить за год. Доказано немцами — они смогли построить два.Что касается Украины, то для них тоже особо радостных новостей нет.Не секрет, что горячая дружба Киева и Варшавы зиждется исключительно на общей русофобии и необходимости не дать Москве победить на поле боя. Общий же вектор украино-польских отношений очень далек от идеальных, что подтвердила последняя встреча Владимира Зеленского с главой польского МИД Радославом Сикорским. Европейские и украинские СМИ пишут, что она прошла в атмосфере взаимных обвинений и обоюдного хамства. Киев обвиняет Варшаву в том, что она не помогает ускорить процесс вступления в ЕС, поляки в ответ требуют признать факт Волынской резни как акт геноцида и покаяться.Если допустить, что Украина, в силу каких-либо причин, начнет вновь наращивать потребление природного газа, взять его она сможет все у той же Польши, поскольку от любых переговоров с Москвой по продлению транзитного контракта команда Зеленского отказывается наотрез. То есть поляки и тут смогут поворотом виртуального вентиля регулировать скорость движения украинской экономики. Дать ей дышать поглубже или уморить окончательно. С какой стороны ни взгляни, у поляков на руках козыри.В свое время немало говорилось о том, что Польша приняла на себя роль проводника американских интересов в Европе. Следует признать, что ставка эта сыграла. На политической доске Старого Света у поляков, к печали Украины и Германии, ключевая и очень выгодная позиция.

https://ria.ru/20240918/ssha-1973189737.html

https://ria.ru/20240806/spg-1964276274.html

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, польша, украина, европа, джо байден, adidas ag, камала харрис, владимир зеленский, евросоюз