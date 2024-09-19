https://ria.ru/20240919/polsha-1973506064.html
Польша будет решать судьбу Украины и Европы
Польша будет решать судьбу Украины и Европы - РИА Новости, 19.09.2024
Польша будет решать судьбу Украины и Европы
Надежды на то, что Соединенные Штаты хотя бы до официального оглашения результатов выборов будут столь заняты, что забудут о Европе и своих интригах, были... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:00
2024-09-19T08:00
2024-09-19T08:08
аналитика
польша
украина
европа
джо байден
adidas ag
камала харрис
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973490350_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_a57a56107467ed5a79782f8da34a1b41.jpg
Надежды на то, что Соединенные Штаты хотя бы до официального оглашения результатов выборов будут столь заняты, что забудут о Европе и своих интригах, были напрасны. По информации СМИ, к Джо Байдену (который на фоне внутренней политической вакханалии ушел в глубокую тень Камалы Харрис и на которого все откровенно смотрят как на досиживающего свой срок слабо вменяемого старика) обратилась команда однопартийцев. Демократы направили президенту письмо, где просят ускорить рассмотрение новых проектов по производству и поставке сжиженного природного газа на Украину. Двенадцать демократов потребовали от Министерства энергетики правильно расставить приоритеты, читай — выделить под украинский кейс отдельное направление производства СПГ. Правда, в упомянутом письме коллеги Байдена и Харрис дальше забывают про Украину и уже прямо пишут, что увеличение объемов поставок в Европу будет продвигать национальные интересы США.Как ни странно, но украинский вопрос в данной схеме имеет вторичное значение. Главной целью, объектом применения и проводником американских интересов здесь выступает Польша. Сейчас поясним.По оценкам международных аналитических центров, Украина в прошлом году израсходовала на покрытие своих нужд 18,3 миллиарда кубометров природного газа, в этом году потребность немногим больше. Это притом что в 2021-м промышленность и бытовой сектор на круг съедали 27, а в 2017-м — 30 миллиардов кубов. Связано это с пикирующей деиндустриализацией и массовым оттоком населения, которое, воспользовавшись распахнувшимися дверями ЕС, и не думает возвращаться назад. То есть в моменте Киев, во-первых, вполне закрывает потребность за счет собственной добычи и виртуального реверса, во-вторых, даже в теории не способен оплачивать американский СПГ (априори более дорогой в сравнении с трубопроводным), к которому сверху прикручена польская маржа.Альтернативные поставки возможны только через Польшу, точнее, через регазификационный терминал в Свиноуйсьце. И здесь вновь в дело вступают неуживчивые цифры.Мощность терминала — пять миллиардов кубических метров. На момент постройки он, как планировалось, должен был закрыть ровно треть собственной потребности Польши в газе. Но началась СВО, пошли санкции, эмбарго на российские углеводороды, подрыв трех ниток "Северных потоков", и ценность СПГ из-за океана увеличилась кратно. Германия, одной рукой закрывая последние АЭС, другой рукой, не считаясь с затратами, аврально строила два новых терминала регазификации.Польша почувствовала шанс на исторический реванш — и Вашингтон использовал это стремление по полной.После выпадения из энергетической мозаики Европы "русского фактора", как мы знаем, началось каскадное схлопывание промышленности крупнейших доноров и — по случайному совпадению — крупнейших импортеров российского газа. В Германии только за первое полугодие текущего года начаты процедуры банкротства в отношении 10,7 тысячи предприятий и юридических лиц, что на четверть больше, чем годом ранее. Налицо восходящий, но сугубо негативный тренд. Среди наиболее знаковых банкротств можно отметить строительную компанию Silberbaum, судоходную Bockstiegel, в этом же списке банк Ride (не помогла даже санация), представители технического сектора Erwin Lutz GmbH, Ramfire Gruppe и производители туристического снаряжения Doorout.Аналогично развивается ситуация и в соседней Австрии. За шесть месяцев 3298 заявлений о банкротстве, чистый плюс в 26 процентов год к году, или 18 корпоративных самоубийств в день. Колонной на выход пошли деревообрабатывающая Mareiner, "дочка" Adidas — компания Runtastic, а также строительная компания WRS Energie- und Baumanagement GmbH.Две из пяти крупнейших экономик ЕС тонут — держатся только французы, причем во многом на российском уране, что обеспечивает стоимость одного мегаватт-часа на уровне 13-15 евро. Но Франция, в отличие от Германии и Австрии, страна атомная, для нее природный газ не фактор жизни и смерти.Если Байден таки подпишет требование, геополитические акции Польши улетят в небо. Понятно, что у немцев свои СПГ-терминалы, но их мощности априори не хватит на покрытие всех нужд, вздумай новая команда в Берлине всерьез взяться за реанимацию своей экономики и промышленности. Поляки смогут манипулировать (а то и шантажировать) так называемыми остаточными объемами газа, то есть прямо влиять на развитие или дальнейшую деградацию Германии. Более того, под сукном лежит готовый проект строительства нового СПГ-терминала в Гданьске, который заморозили до поры до времени, но при необходимости его можно построить за год. Доказано немцами — они смогли построить два.Что касается Украины, то для них тоже особо радостных новостей нет.Не секрет, что горячая дружба Киева и Варшавы зиждется исключительно на общей русофобии и необходимости не дать Москве победить на поле боя. Общий же вектор украино-польских отношений очень далек от идеальных, что подтвердила последняя встреча Владимира Зеленского с главой польского МИД Радославом Сикорским. Европейские и украинские СМИ пишут, что она прошла в атмосфере взаимных обвинений и обоюдного хамства. Киев обвиняет Варшаву в том, что она не помогает ускорить процесс вступления в ЕС, поляки в ответ требуют признать факт Волынской резни как акт геноцида и покаяться.Если допустить, что Украина, в силу каких-либо причин, начнет вновь наращивать потребление природного газа, взять его она сможет все у той же Польши, поскольку от любых переговоров с Москвой по продлению транзитного контракта команда Зеленского отказывается наотрез. То есть поляки и тут смогут поворотом виртуального вентиля регулировать скорость движения украинской экономики. Дать ей дышать поглубже или уморить окончательно. С какой стороны ни взгляни, у поляков на руках козыри.В свое время немало говорилось о том, что Польша приняла на себя роль проводника американских интересов в Европе. Следует признать, что ставка эта сыграла. На политической доске Старого Света у поляков, к печали Украины и Германии, ключевая и очень выгодная позиция.
https://ria.ru/20240918/ssha-1973189737.html
https://ria.ru/20240806/spg-1964276274.html
https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
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Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
аналитика, польша, украина, европа, джо байден, adidas ag, камала харрис, владимир зеленский, евросоюз
Аналитика, Польша, Украина, Европа, Джо Байден, Adidas AG, Камала Харрис, Владимир Зеленский, Евросоюз
Надежды на то, что Соединенные Штаты хотя бы до официального оглашения результатов выборов будут столь заняты, что забудут о Европе и своих интригах, были напрасны. По информации СМИ, к Джо Байдену (который на фоне внутренней политической вакханалии ушел в глубокую тень Камалы Харрис и на которого все откровенно смотрят как на досиживающего свой срок слабо вменяемого старика) обратилась команда однопартийцев. Демократы направили президенту письмо, где просят ускорить рассмотрение новых проектов по производству и поставке сжиженного природного газа на Украину. Двенадцать демократов потребовали от Министерства энергетики правильно расставить приоритеты, читай — выделить под украинский кейс отдельное направление производства СПГ. Правда, в упомянутом письме коллеги Байдена и Харрис дальше забывают про Украину и уже прямо пишут, что увеличение объемов поставок в Европу будет продвигать национальные интересы США.
Как ни странно, но украинский вопрос в данной схеме имеет вторичное значение. Главной целью, объектом применения и проводником американских интересов здесь выступает Польша. Сейчас поясним.
По оценкам международных аналитических центров, Украина в прошлом году израсходовала на покрытие своих нужд 18,3 миллиарда кубометров природного газа, в этом году потребность немногим больше. Это притом что в 2021-м промышленность и бытовой сектор на круг съедали 27, а в 2017-м — 30 миллиардов кубов. Связано это с пикирующей деиндустриализацией и массовым оттоком населения, которое, воспользовавшись распахнувшимися дверями ЕС
, и не думает возвращаться назад. То есть в моменте Киев
, во-первых, вполне закрывает потребность за счет собственной добычи и виртуального реверса, во-вторых, даже в теории не способен оплачивать американский СПГ (априори более дорогой в сравнении с трубопроводным), к которому сверху прикручена польская маржа.
Альтернативные поставки возможны только через Польшу, точнее, через регазификационный терминал в Свиноуйсьце. И здесь вновь в дело вступают неуживчивые цифры.
Мощность терминала — пять миллиардов кубических метров. На момент постройки он, как планировалось, должен был закрыть ровно треть собственной потребности Польши в газе. Но началась СВО, пошли санкции, эмбарго на российские углеводороды, подрыв трех ниток "Северных потоков", и ценность СПГ из-за океана увеличилась кратно. Германия
, одной рукой закрывая последние АЭС, другой рукой, не считаясь с затратами, аврально строила два новых терминала регазификации.
Польша почувствовала шанс на исторический реванш — и Вашингтон использовал это стремление по полной.
После выпадения из энергетической мозаики Европы "русского фактора", как мы знаем, началось каскадное схлопывание промышленности крупнейших доноров и — по случайному совпадению — крупнейших импортеров российского газа. В Германии только за первое полугодие текущего года начаты процедуры банкротства в отношении 10,7 тысячи предприятий и юридических лиц, что на четверть больше, чем годом ранее. Налицо восходящий, но сугубо негативный тренд. Среди наиболее знаковых банкротств можно отметить строительную компанию Silberbaum, судоходную Bockstiegel, в этом же списке банк Ride (не помогла даже санация), представители технического сектора Erwin Lutz GmbH, Ramfire Gruppe и производители туристического снаряжения Doorout.
Аналогично развивается ситуация и в соседней Австрии
. За шесть месяцев 3298 заявлений о банкротстве, чистый плюс в 26 процентов год к году, или 18 корпоративных самоубийств в день. Колонной на выход пошли деревообрабатывающая Mareiner, "дочка" Adidas
— компания Runtastic, а также строительная компания WRS Energie- und Baumanagement GmbH.
Две из пяти крупнейших экономик ЕС тонут — держатся только французы, причем во многом на российском уране, что обеспечивает стоимость одного мегаватт-часа на уровне 13-15 евро. Но Франция
, в отличие от Германии и Австрии, страна атомная, для нее природный газ не фактор жизни и смерти.
Если Байден таки подпишет требование, геополитические акции Польши улетят в небо. Понятно, что у немцев свои СПГ-терминалы, но их мощности априори не хватит на покрытие всех нужд, вздумай новая команда в Берлине
всерьез взяться за реанимацию своей экономики и промышленности. Поляки смогут манипулировать (а то и шантажировать) так называемыми остаточными объемами газа, то есть прямо влиять на развитие или дальнейшую деградацию Германии. Более того, под сукном лежит готовый проект строительства нового СПГ-терминала в Гданьске
, который заморозили до поры до времени, но при необходимости его можно построить за год. Доказано немцами — они смогли построить два.
Что касается Украины, то для них тоже особо радостных новостей нет.
Не секрет, что горячая дружба Киева и Варшавы
зиждется исключительно на общей русофобии и необходимости не дать Москве
победить на поле боя. Общий же вектор украино-польских отношений очень далек от идеальных, что подтвердила последняя встреча Владимира Зеленского
с главой польского МИД Радославом Сикорским
. Европейские и украинские СМИ пишут, что она прошла в атмосфере взаимных обвинений и обоюдного хамства. Киев обвиняет Варшаву в том, что она не помогает ускорить процесс вступления в ЕС, поляки в ответ требуют признать факт Волынской резни как акт геноцида и покаяться.
Если допустить, что Украина, в силу каких-либо причин, начнет вновь наращивать потребление природного газа, взять его она сможет все у той же Польши, поскольку от любых переговоров с Москвой по продлению транзитного контракта команда Зеленского отказывается наотрез. То есть поляки и тут смогут поворотом виртуального вентиля регулировать скорость движения украинской экономики. Дать ей дышать поглубже или уморить окончательно. С какой стороны ни взгляни, у поляков на руках козыри.
В свое время немало говорилось о том, что Польша приняла на себя роль проводника американских интересов в Европе. Следует признать, что ставка эта сыграла. На политической доске Старого Света у поляков, к печали Украины и Германии, ключевая и очень выгодная позиция.