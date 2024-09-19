Подполье сообщило об ударах в Николаевской области
Подполье: в Николаевской области зафиксированы удары по расположению ВСУ
© Минобороны РоссииБоевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации
© Минобороны России
Боевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению украинских военных в Первомайском районе Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по "располаге", — уточнил он.
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Лебедев также отметил, что взрыв произошел рядом с Вознесенском, подробности выясняются.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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