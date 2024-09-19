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Подполье сообщило об ударах в Николаевской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 19.09.2024 (обновлено: 10:27 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/podpole-1973563548.html
Подполье сообщило об ударах в Николаевской области
Подполье сообщило об ударах в Николаевской области - РИА Новости, 19.09.2024
Подполье сообщило об ударах в Николаевской области
Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению украинских военных в Первомайском районе Николаевской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:50
2024-09-19T10:27
специальная военная операция на украине
николаевская область
вооруженные силы украины
безопасность
первомайский район
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению украинских военных в Первомайском районе Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по &quot;располаге&quot;, — уточнил он.Лебедев также отметил, что взрыв произошел рядом с Вознесенском, подробности выясняются.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240916/udary-1972895956.html
николаевская область
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николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность, первомайский район
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Первомайский район
Подполье сообщило об ударах в Николаевской области

Подполье: в Николаевской области зафиксированы удары по расположению ВСУ

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации
Боевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Минобороны России
Боевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению украинских военных в Первомайском районе Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по "располаге", — уточнил он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Лебедев также отметил, что взрыв произошел рядом с Вознесенском, подробности выясняются.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подполье сообщило об ударах по расположениям ВСУ в двух областях Украины
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьПервомайский район
 
 
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