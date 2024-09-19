https://ria.ru/20240919/podpole-1973563548.html

Подполье сообщило об ударах в Николаевской области

Подполье сообщило об ударах в Николаевской области - РИА Новости, 19.09.2024

Подполье сообщило об ударах в Николаевской области

Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению украинских военных в Первомайском районе Николаевской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:50

2024-09-19T09:50

2024-09-19T10:27

специальная военная операция на украине

николаевская область

вооруженные силы украины

безопасность

первомайский район

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению украинских военных в Первомайском районе Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Ночью пару раз прилетело в Первомайском районе. Один из них по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по "располаге", — уточнил он.Лебедев также отметил, что взрыв произошел рядом с Вознесенском, подробности выясняются.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240916/udary-1972895956.html

николаевская область

первомайский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаевская область, вооруженные силы украины, безопасность, первомайский район