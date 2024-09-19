https://ria.ru/20240919/plennyy-1973548701.html

Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов

Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов - РИА Новости, 19.09.2024

Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов

Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал РИА Новости, что расстрелял по приказу своего командира трех пленных российских солдат. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:50

2024-09-19T05:50

2024-09-19T14:44

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

курская область

россия

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973588441_4:0:1910:1072_1920x0_80_0_0_377294a125e305b0ab3a857464bf3f36.jpg

БЕЛГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал РИА Новости, что расстрелял по приказу своего командира трех пленных российских солдат."Ко мне подошли, сказали: "Бери оружие, пошли", взводный Электрик, командир взвода. "Бери оружие и их расстреливай", я отказался их расстреливать, он сказал: "Або ты, або я тебя"... У меня выхода не было", — заявил собеседник агентства.По его словам, после приказа он ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл огонь по пленным солдатам.Трое российских военнослужащих попали в плен к ВСУ во время боя около села Коренево в Курской области. Там взвод Гусака пытался выполнить поставленную командованием задачу — открыть огонь по гражданскому поезду.Боевики ВСУ систематически совершают преступления против попавших к ним в плен российских военных и мирных жителей. В интернете не раз публиковали видео расправ или издевательств над российскими бойцами. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказывали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током. Также были случаи, когда боевики ВСУ целенаправленно заставляли пленных российских бойцов идти по минным полям.Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. При этом Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20230710/dobrovolets-1883170084.html

https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html

https://ria.ru/20240914/vsu-1972654081.html

курская область

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, россия, брянская область