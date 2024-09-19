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Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов - РИА Новости, 19.09.2024
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05:50 19.09.2024 (обновлено: 14:44 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/plennyy-1973548701.html
Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов
Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов - РИА Новости, 19.09.2024
Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов
Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал РИА Новости, что расстрелял по приказу своего командира трех пленных российских солдат. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:50
2024-09-19T14:44
владимир путин
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вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал РИА Новости, что расстрелял по приказу своего командира трех пленных российских солдат.&quot;Ко мне подошли, сказали: &quot;Бери оружие, пошли&quot;, взводный Электрик, командир взвода. &quot;Бери оружие и их расстреливай&quot;, я отказался их расстреливать, он сказал: &quot;Або ты, або я тебя&quot;... У меня выхода не было&quot;, — заявил собеседник агентства.По его словам, после приказа он ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл огонь по пленным солдатам.Трое российских военнослужащих попали в плен к ВСУ во время боя около села Коренево в Курской области. Там взвод Гусака пытался выполнить поставленную командованием задачу — открыть огонь по гражданскому поезду.Боевики ВСУ систематически совершают преступления против попавших к ним в плен российских военных и мирных жителей. В интернете не раз публиковали видео расправ или издевательств над российскими бойцами. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказывали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током. Также были случаи, когда боевики ВСУ целенаправленно заставляли пленных российских бойцов идти по минным полям.Как рассказывали в Минобороны, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. При этом Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20230710/dobrovolets-1883170084.html
https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html
https://ria.ru/20240914/vsu-1972654081.html
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, россия, брянская область
Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Брянская область
Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов

Боевик ВСУ рассказал, как по приказу убил трех пленных бойцов ВС России

© РИА НовостиУкраинский военнопленный рассказал, как расстрелял 3 пленных российских солдат по приказу своего командира. Кадр видео
Украинский военнопленный рассказал, как расстрелял 3 пленных российских солдат по приказу своего командира. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости
Украинский военнопленный рассказал, как расстрелял 3 пленных российских солдат по приказу своего командира. Кадр видео
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БЕЛГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал РИА Новости, что расстрелял по приказу своего командира трех пленных российских солдат.
«

"Ко мне подошли, сказали: "Бери оружие, пошли", взводный Электрик, командир взвода. "Бери оружие и их расстреливай", я отказался их расстреливать, он сказал: "Або ты, або я тебя"... У меня выхода не было", — заявил собеседник агентства.

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По его словам, после приказа он ушел на свою позицию и оттуда через кусты открыл огонь по пленным солдатам.
Трое российских военнослужащих попали в плен к ВСУ во время боя около села Коренево в Курской области. Там взвод Гусака пытался выполнить поставленную командованием задачу — открыть огонь по гражданскому поезду.
Боевики ВСУ систематически совершают преступления против попавших к ним в плен российских военных и мирных жителей. В интернете не раз публиковали видео расправ или издевательств над российскими бойцами. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказывали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током. Также были случаи, когда боевики ВСУ целенаправленно заставляли пленных российских бойцов идти по минным полям.
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В свою очередь, Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что солдаты ВСУ совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. При этом Киев не возбуждает уголовных дел против своих бойцов, расстрелявших пленных, несмотря на задокументированность нескольких казней, отмечал глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.
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