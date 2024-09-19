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Пленный раскрыл, кто запрещал эвакуацию мирного населения Мариуполя
Пленный раскрыл, кто запрещал эвакуацию мирного населения Мариуполя - РИА Новости, 19.09.2024
Пленный раскрыл, кто запрещал эвакуацию мирного населения Мариуполя
Командир роты ВСУ Сергей Таранюк, получивший 29 лет за убийство мирных жителей в ДНР, признался в разговоре с РИА Новости, что командир бригады морпехов в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:18
2024-09-19T04:18
2024-09-19T05:01
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Командир роты ВСУ Сергей Таранюк, получивший 29 лет за убийство мирных жителей в ДНР, признался в разговоре с РИА Новости, что командир бригады морпехов в Мариуполе Владимир Баранюк запретил выпускать с комбината имени Ильича мирных жителей для эвакуации."Сначала была команда, что людей, которые там есть, выпускать, потом была команда, что никого не выпускаем. И люди оставались в подвалах. Были подвалы на заводе Ильича. И люди оставались в подвалах с детьми, со всеми", — сказал Таранюк.Он добавил, что приказ такой поступил от командира 36-й бригады морпехов ВСУ Владимира Баранюка, которому в 2022 году Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины за оборону Мариуполя.Ранее Верховный суд ДНР приговорил Таранюка к 29 годам тюрьмы за убийство мирных жителей. В марте 2022 года Таранюк, будучи командиром роты, отдал преступный приказ подчиненным военнослужащим об убийстве мирного жителя в Мариуполе. Также в апреле 2022 года военнослужащие, выполняя приказ Таранюка, расстреляли из автоматов двух мужчин, передвигавшихся по железнодорожному мосту.
https://ria.ru/20240919/ocheviditsa-1973545189.html
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Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
Пленный раскрыл, кто запрещал эвакуацию мирного населения Мариуполя
Пленный: эвакуацию населения Мариуполя запрещал командир бригады ВСУ Баранюк