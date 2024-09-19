https://ria.ru/20240919/peregovory-1973542060.html

В США забили тревогу перед лицом катастрофы в Курской области

В США забили тревогу перед лицом катастрофы в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024

В США забили тревогу перед лицом катастрофы в Курской области

Вторжение ВСУ в Курскую область не повлияло на общий ход конфликта с Россией и рискует превратиться в катастрофу, такое мнение выразили аналитики Дэниел Бесснер РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T02:58

2024-09-19T02:58

2024-09-19T02:58

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

россия

вооруженные силы украины

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972308544_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b760223b0e7fb5e5855590628474d779.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вторжение ВСУ в Курскую область не повлияло на общий ход конфликта с Россией и рискует превратиться в катастрофу, такое мнение выразили аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала National Interest."Месяц спустя очевидно, что украинское вторжение слабо изменило ситуацию на земле и что Украине и ее союзника следует приложить все усилия, чтобы начать переговоры с Россией", — отметили они.По мнению Бесснера и Дэвисона, российское контрнаступление в Курской области может превратить авантюру Киева в настоящую военную катастрофу. Перед Украиной стоит сложный выбор: отступить с захваченных территорий или потерять множество солдат, добавили аналитики."Чтобы ни решили Украина и ее союзники, <...> очевидно, что общая ситуация осталась в основном той же, что и до вторжения: <...> Украина попросту не сможет победить Россию <..> из-за сокращающихся людских ресурсов", — заключили эксперты.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в Курской области. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. На этой неделе российские военные вернули контроль уже над четырьмя населенными пунктами.По данным Минобороны на 18 сентября, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных и 121 танк.

https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html

https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973501528.html

курская область

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, сша