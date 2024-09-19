https://ria.ru/20240919/paypal-1973666625.html

PayPal введет комиссию за обслуживания неактивных счетов россиян

PayPal введет комиссию за обслуживания неактивных счетов россиян - РИА Новости, 19.09.2024

PayPal введет комиссию за обслуживания неактивных счетов россиян

Платежная система PayPal с 7 октября вводит комиссию за продление обслуживания счетов, которые были неактивны в течение 12 месяцев, говорится в сообщении на... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:41

2024-09-19T15:41

2024-09-19T15:41

экономика

москва

paypal

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101362/88/1013628877_0:477:4603:3066_1920x0_80_0_0_7b76fc44304db9d36989a03b055c1a3c.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости Новости. Платежная система PayPal с 7 октября вводит комиссию за продление обслуживания счетов, которые были неактивны в течение 12 месяцев, говорится в сообщении на официальном сайте платежной системы. "Уведомление о внесении изменений в Соглашение с PayPal в Российской Федерации. Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте. Комиссия применяется к личным и корпоративным счетам. Комиссия взимается один раз в год со счетов с положительным балансом, которые не были активны в течение последних 12 месяцев", - говорится в сообщении. В материалах говорится, что за продление обслуживания раз в год взыскивается комиссия в размере 3500 рублей с тех счетов PayPal, на которых имеется остаток средств и которые были неактивны в последние 12 месяцев. Отмечается, что комиссия может быть списана в том же размере в другой валюте или сумме остатка на счете (если на момент списания остаток в рублевом эквиваленте составлял менее 3500 рублей). Указывается, что неактивный счет означает, что владелец не входил в свой счет PayPal или не использовал его для вывода средств последние 12 месяцев. "Если вы хотите отклонить эти изменения, вы должны закрыть свой счет PayPal до даты вступления этих изменений в силу, указанной в Соглашении с пользователем", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20240801/matvienko-1963378678.html

https://ria.ru/20240802/sberbank-1963760125.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, paypal