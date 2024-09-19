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Во Владивостоке задержали бездомного, осквернившего памятник Зорге - РИА Новости, 19.09.2024
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14:38 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/pamyatnik-1973646506.html
Во Владивостоке задержали бездомного, осквернившего памятник Зорге
Во Владивостоке задержали бездомного, осквернившего памятник Зорге - РИА Новости, 19.09.2024
Во Владивостоке задержали бездомного, осквернившего памятник Зорге
Гражданина без определённого места жительства, неоднократно судимого, который осквернил памятник легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:38
2024-09-19T14:38
владивосток
рихард зорге
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Гражданина без определённого места жительства, неоднократно судимого, который осквернил памятник легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, задержали, сообщает УМВД России по Приморскому краю в Тelegram-канале. В четверг в местных Telegram-каналах распространилось сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника Зорге, установленного на проспекте 100-летия Владивостока. Полиция Приморья сообщала, что по факту инцидента организована проверка, подозреваемого разыскивают. "Полицейские обнаружили правонарушителя в районе автовокзала во Владивостоке и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Республики Саха (Якутия) – гражданин без определенного места жительства", - говорится в сообщении УМВД. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке, сообщили в ведомстве. Зорге - резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны. Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Памятник разведчику был открыт во Владивостоке в ноябре 2019 года - в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге дважды посещал Владивосток (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская - связник Анатолий Черняков.
https://ria.ru/20240807/novosibirsk-1964600794.html
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владивосток, рихард зорге, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Владивосток, Рихард Зорге, Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке задержали бездомного, осквернившего памятник Зорге

Во Владивостоке задержали мужчину, помочившегося на памятник разведчику Зорге

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПамятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Гражданина без определённого места жительства, неоднократно судимого, который осквернил памятник легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, задержали, сообщает УМВД России по Приморскому краю в Тelegram-канале.
В четверг в местных Telegram-каналах распространилось сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника Зорге, установленного на проспекте 100-летия Владивостока. Полиция Приморья сообщала, что по факту инцидента организована проверка, подозреваемого разыскивают.
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"Полицейские обнаружили правонарушителя в районе автовокзала во Владивостоке и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Республики Саха (Якутия) – гражданин без определенного места жительства", - говорится в сообщении УМВД.
Проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке, сообщили в ведомстве.
Зорге - резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны. Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.
Памятник разведчику был открыт во Владивостоке в ноябре 2019 года - в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге дважды посещал Владивосток (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская - связник Анатолий Черняков.
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ВладивостокРихард ЗоргеПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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