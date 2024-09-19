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Во Владивостоке задержали бездомного, осквернившего памятник Зорге

Во Владивостоке задержали бездомного, осквернившего памятник Зорге - РИА Новости, 19.09.2024

Во Владивостоке задержали бездомного, осквернившего памятник Зорге

Гражданина без определённого места жительства, неоднократно судимого, который осквернил памятник легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:38

2024-09-19T14:38

2024-09-19T14:38

владивосток

рихард зорге

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Гражданина без определённого места жительства, неоднократно судимого, который осквернил памятник легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, задержали, сообщает УМВД России по Приморскому краю в Тelegram-канале. В четверг в местных Telegram-каналах распространилось сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника Зорге, установленного на проспекте 100-летия Владивостока. Полиция Приморья сообщала, что по факту инцидента организована проверка, подозреваемого разыскивают. "Полицейские обнаружили правонарушителя в районе автовокзала во Владивостоке и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Республики Саха (Якутия) – гражданин без определенного места жительства", - говорится в сообщении УМВД. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение в установленном законом порядке, сообщили в ведомстве. Зорге - резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны. Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно. Памятник разведчику был открыт во Владивостоке в ноябре 2019 года - в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге дважды посещал Владивосток (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская - связник Анатолий Черняков.

https://ria.ru/20240807/novosibirsk-1964600794.html

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владивосток, рихард зорге, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)