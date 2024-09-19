https://ria.ru/20240919/pamyatnik-1973548252.html

Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге

Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге - РИА Новости, 19.09.2024

Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге

Неизвестный мужчина помочился на памятник легендарному советскому разведчику герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, полиция проводит проверку, сообщает УМВД... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:32

2024-09-19T05:32

2024-09-19T05:32

владивосток

рихард зорге

ссср

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина помочился на памятник легендарному советскому разведчику герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, полиция проводит проверку, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В четверг в местных Telegram-каналах распространилось сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, установленному на проспекте 100 лет Владивостоку. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на проспекте 100 лет Владивостоку неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге … По указанному адресу направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданина, причастного к инциденту", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что по факту инцидента организована проверка.

https://ria.ru/20240828/kislovodsk-1969003949.html

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владивосток

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россия

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владивосток, рихард зорге, ссср, россия, происшествия