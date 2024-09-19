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Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге - РИА Новости, 19.09.2024
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05:32 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/pamyatnik-1973548252.html
Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге
Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге - РИА Новости, 19.09.2024
Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге
Неизвестный мужчина помочился на памятник легендарному советскому разведчику герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, полиция проводит проверку, сообщает УМВД... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:32
2024-09-19T05:32
владивосток
рихард зорге
ссср
россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина помочился на памятник легендарному советскому разведчику герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, полиция проводит проверку, сообщает УМВД России по Приморскому краю. В четверг в местных Telegram-каналах распространилось сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, установленному на проспекте 100 лет Владивостоку. "В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на проспекте 100 лет Владивостоку неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге … По указанному адресу направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданина, причастного к инциденту", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что по факту инцидента организована проверка.
https://ria.ru/20240828/kislovodsk-1969003949.html
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владивосток, рихард зорге, ссср, россия, происшествия
Владивосток, Рихард Зорге, СССР, Россия, Происшествия
Мужчина во Владивостоке помочился на памятник Рихарду Зорге

Неизвестный помочился на памятник легендарному разведчику Зорге во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПамятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина помочился на памятник легендарному советскому разведчику герою СССР Рихарду Зорге во Владивостоке, полиция проводит проверку, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
В четверг в местных Telegram-каналах распространилось сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге, установленному на проспекте 100 лет Владивостоку.
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"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на проспекте 100 лет Владивостоку неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, герою СССР Рихарду Зорге … По указанному адресу направлена следственно-оперативная группа отдела полиции. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и местонахождения гражданина, причастного к инциденту", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что по факту инцидента организована проверка.
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ВладивостокРихард ЗоргеСССРРоссияПроисшествия
 
 
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