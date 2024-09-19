Рейтинг@Mail.ru
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ostin-1973553261.html
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ
Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:49
2024-09-19T07:49
израиль
ливан
сша
ллойд остин
хезболла
министерство обороны сша
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств связи движения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленными чиновникам Пентагона на встрече в понедельник, что опасается, что Израиль может начать наступление", - пишет издание. По данным газеты, израильские военные уже направили многотысячную дивизию из бойцов спецназначения и десантников на север Израиля с юга страны после того, как она многие месяцы вела боевые действия в секторе Газа. В то же время американские чиновники заявили изданию, что пока не видят признаков того, что наступление состоится в ближайшее время, в частности, указывая на отсутствие приказов по мобилизации израильских резервистов. По мнению этих официальных лиц, подготовка к наступлению в Ливане могут занять у Израиля недели. В то же время они признают, что Израиль может сделать выбор в пользу операции малого масштаба и в таком случае начать ее в более сжатые сроки. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
https://ria.ru/20240911/izrail-1972106803.html
https://ria.ru/20240918/livan-1973471388.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, сша, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане
Израиль, Ливан, США, Ллойд Остин, Хезболла, Министерство обороны США, В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ

WSJ: шеф Пентагона Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств связи движения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«
"Министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленными чиновникам Пентагона на встрече в понедельник, что опасается, что Израиль может начать наступление", - пишет издание.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Армия Израиля атаковала пусковые установки на юге Ливана
11 сентября, 15:24
По данным газеты, израильские военные уже направили многотысячную дивизию из бойцов спецназначения и десантников на север Израиля с юга страны после того, как она многие месяцы вела боевые действия в секторе Газа.
В то же время американские чиновники заявили изданию, что пока не видят признаков того, что наступление состоится в ближайшее время, в частности, указывая на отсутствие приказов по мобилизации израильских резервистов.
По мнению этих официальных лиц, подготовка к наступлению в Ливане могут занять у Израиля недели. В то же время они признают, что Израиль может сделать выбор в пользу операции малого масштаба и в таком случае начать ее в более сжатые сроки.
В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Генсек ООН призвал не допустить эскалации после взрывов пейджеров в Ливане
18 сентября, 17:22
 
ИзраильЛиванСШАЛлойд ОстинХезболлаМинистерство обороны СШАВ миреДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала