https://ria.ru/20240919/ostin-1973553261.html
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ
Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:49
2024-09-19T07:49
2024-09-19T07:49
израиль
ливан
сша
ллойд остин
хезболла
министерство обороны сша
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств связи движения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленными чиновникам Пентагона на встрече в понедельник, что опасается, что Израиль может начать наступление", - пишет издание. По данным газеты, израильские военные уже направили многотысячную дивизию из бойцов спецназначения и десантников на север Израиля с юга страны после того, как она многие месяцы вела боевые действия в секторе Газа. В то же время американские чиновники заявили изданию, что пока не видят признаков того, что наступление состоится в ближайшее время, в частности, указывая на отсутствие приказов по мобилизации израильских резервистов. По мнению этих официальных лиц, подготовка к наступлению в Ливане могут занять у Израиля недели. В то же время они признают, что Израиль может сделать выбор в пользу операции малого масштаба и в таком случае начать ее в более сжатые сроки. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
https://ria.ru/20240911/izrail-1972106803.html
https://ria.ru/20240918/livan-1973471388.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_34:0:943:682_1920x0_80_0_0_c905d8323b10f99ebec17aa2b764f91e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ливан, сша, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане
Израиль, Ливан, США, Ллойд Остин, Хезболла, Министерство обороны США, В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ
WSJ: шеф Пентагона Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств связи движения, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на американских чиновников.
«
"Министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленными чиновникам Пентагона на встрече в понедельник, что опасается, что Израиль может начать наступление", - пишет издание.
По данным газеты, израильские военные уже направили многотысячную дивизию из бойцов спецназначения и десантников на север Израиля с юга страны после того, как она многие месяцы вела боевые действия в секторе Газа.
В то же время американские чиновники заявили изданию, что пока не видят признаков того, что наступление состоится в ближайшее время, в частности, указывая на отсутствие приказов по мобилизации израильских резервистов.
По мнению этих официальных лиц, подготовка к наступлению в Ливане могут занять у Израиля недели. В то же время они признают, что Израиль может сделать выбор в пользу операции малого масштаба и в таком случае начать ее в более сжатые сроки.
В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.