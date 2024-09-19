https://ria.ru/20240919/ostin-1973553261.html

Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ

Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Остин опасается возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщили СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:49

2024-09-19T07:49

2024-09-19T07:49

израиль

ливан

сша

ллойд остин

хезболла

министерство обороны сша

в мире

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане против шиитского движения "Хезболлах" после серии взрывов средств связи движения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. "Министр обороны США Ллойд Остин заявил другим высокопоставленными чиновникам Пентагона на встрече в понедельник, что опасается, что Израиль может начать наступление", - пишет издание. По данным газеты, израильские военные уже направили многотысячную дивизию из бойцов спецназначения и десантников на север Израиля с юга страны после того, как она многие месяцы вела боевые действия в секторе Газа. В то же время американские чиновники заявили изданию, что пока не видят признаков того, что наступление состоится в ближайшее время, в частности, указывая на отсутствие приказов по мобилизации израильских резервистов. По мнению этих официальных лиц, подготовка к наступлению в Ливане могут занять у Израиля недели. В то же время они признают, что Израиль может сделать выбор в пользу операции малого масштаба и в таком случае начать ее в более сжатые сроки. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.

https://ria.ru/20240911/izrail-1972106803.html

https://ria.ru/20240918/livan-1973471388.html

израиль

ливан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, ливан, сша, ллойд остин, хезболла, министерство обороны сша, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане