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В Венесуэле выдали ордер на арест Милея и его сестры - РИА Новости, 19.09.2024
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02:04 19.09.2024 (обновлено: 03:08 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/order-1973539515.html
В Венесуэле выдали ордер на арест Милея и его сестры
В Венесуэле выдали ордер на арест Милея и его сестры - РИА Новости, 19.09.2024
В Венесуэле выдали ордер на арест Милея и его сестры
Прокуратура Венесуэлы выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры, генерального секретаря администрации президента Карины Милей и... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T02:04
2024-09-19T03:08
венесуэла
аргентина
сша
хавьер милей
международная организация гражданской авиации
boeing 747
в мире
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МЕХИКО, 19 сен - РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры, генерального секретаря администрации президента Карины Милей и министра безопасности Патрисии Бульрич по делу о краже самолета авиакомпании Emtrasur, сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб.&quot;Прокуратура Боливарианской Республики Венесуэла объявляет о назначении двух прокуроров, специализирующихся на этом деле, которые проводят соответствующее расследование дела и оформляют ордер&quot;, — заявил Сааб на пресс-конференции, которую показал телеканал VTV.По словам прокурора, обвиняемые подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах, отмывании средств, выведении из строя воздушного судна, незаконном лишении свободы и незаконном отчуждении собственности.МИД Аргентины осудил решение венесуэльской прокуратуры, заявив, что решение об аресте самолета было принято судебными властями, в деятельность которых правительство не имеет права вмешиваться.В 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет впоследствии уничтожили.
https://ria.ru/20240523/miley-1947791132.html
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венесуэла, аргентина, сша, хавьер милей, международная организация гражданской авиации, boeing 747, в мире
Венесуэла, Аргентина, США, Хавьер Милей, Международная организация гражданской авиации, Boeing 747, В мире
В Венесуэле выдали ордер на арест Милея и его сестры

Прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест главы Аргентины Милея и его сестры

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 сен - РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры, генерального секретаря администрации президента Карины Милей и министра безопасности Патрисии Бульрич по делу о краже самолета авиакомпании Emtrasur, сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб.
«

"Прокуратура Боливарианской Республики Венесуэла объявляет о назначении двух прокуроров, специализирующихся на этом деле, которые проводят соответствующее расследование дела и оформляют ордер", — заявил Сааб на пресс-конференции, которую показал телеканал VTV.

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По словам прокурора, обвиняемые подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах, отмывании средств, выведении из строя воздушного судна, незаконном лишении свободы и незаконном отчуждении собственности.
МИД Аргентины осудил решение венесуэльской прокуратуры, заявив, что решение об аресте самолета было принято судебными властями, в деятельность которых правительство не имеет права вмешиваться.
В 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду.
Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет впоследствии уничтожили.
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