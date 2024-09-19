Россияне стали лучше относиться к китайским товарам, показал опрос
А2: каждый третий россиянин стал лучше относиться к китайским товарам
© AP Photo / Mark LennihanКоробка с товарами, сделанными в Китае
© AP Photo / Mark Lennihan
Коробка с товарами, сделанными в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Каждый третий россиянин за последние два года стал лучше относится к китайским товарам, а у 40% отношение к ним не изменилось, говорится в исследовании аналитического агентства А2, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1364 респондента старше 18 лет из всех регионов России.
"Аналитическое агентство А2 провело исследование среди россиян, чтобы узнать, как они относятся к товарам китайского производства, чем пользуются, как часто их заказывают и с чем ассоциируют… По данным исследования треть опрошенных (34%) указали, что за последние два года их отношение к китайским товарам изменилось в лучшую сторону. 40% опрошенных не изменили свое мнение. Только 14% участников опроса стали относиться к товарам из Китая хуже, 12% затруднились ответить", - сказано в исследовании.
К категориям, где качество продукции из Китая выше всего по мнению россиян, относятся электроника и аксессуары, товары для дома, а также одежда и обувь. У каждого третьего респондента товары из Поднебесной ассоциируются с брендом Xiaomi. Еще 23% связывают китайскую продукцию с Aliexpress, а 14% - с Huawei.
Около 40% россиян оценивают качество таких товаров как высокое, но почти половина опрошенных считают, что качество продукции зависит от той категории, где она продается. Только 11% респондентов сталкивались с товарами из Китая низкого качества.
"Для покупки товаров с доставкой из Китая большинство опрошенных отдают предпочтения Aliexpress - 65%, еще 17% - Ozon, и 9,5% - Wildberries", - отметили аналитики.