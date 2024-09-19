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Россияне стали лучше относиться к китайским товарам, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2024
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10:39 19.09.2024 (обновлено: 11:05 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/opros-1973572515.html
Россияне стали лучше относиться к китайским товарам, показал опрос
Россияне стали лучше относиться к китайским товарам, показал опрос - РИА Новости, 19.09.2024
Россияне стали лучше относиться к китайским товарам, показал опрос
Каждый третий россиянин за последние два года стал лучше относится к китайским товарам, а у 40% отношение к ним не изменилось, говорится в исследовании... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:39
2024-09-19T11:05
китай
россия
aliexpress
huawei technologies
ozon
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Каждый третий россиянин за последние два года стал лучше относится к китайским товарам, а у 40% отношение к ним не изменилось, говорится в исследовании аналитического агентства А2, которое есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие 1364 респондента старше 18 лет из всех регионов России. "Аналитическое агентство А2 провело исследование среди россиян, чтобы узнать, как они относятся к товарам китайского производства, чем пользуются, как часто их заказывают и с чем ассоциируют… По данным исследования треть опрошенных (34%) указали, что за последние два года их отношение к китайским товарам изменилось в лучшую сторону. 40% опрошенных не изменили свое мнение. Только 14% участников опроса стали относиться к товарам из Китая хуже, 12% затруднились ответить", - сказано в исследовании. К категориям, где качество продукции из Китая выше всего по мнению россиян, относятся электроника и аксессуары, товары для дома, а также одежда и обувь. У каждого третьего респондента товары из Поднебесной ассоциируются с брендом Xiaomi. Еще 23% связывают китайскую продукцию с Aliexpress, а 14% - с Huawei. Около 40% россиян оценивают качество таких товаров как высокое, но почти половина опрошенных считают, что качество продукции зависит от той категории, где она продается. Только 11% респондентов сталкивались с товарами из Китая низкого качества. "Для покупки товаров с доставкой из Китая большинство опрошенных отдают предпочтения Aliexpress - 65%, еще 17% - Ozon, и 9,5% - Wildberries", - отметили аналитики.
https://ria.ru/20240423/kitay-1941721398.html
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китай, россия, aliexpress, huawei technologies, ozon, экономика
Китай, Россия, AliExpress, Huawei Technologies, Ozon, Экономика
Россияне стали лучше относиться к китайским товарам, показал опрос

А2: каждый третий россиянин стал лучше относиться к китайским товарам

© AP Photo / Mark LennihanКоробка с товарами, сделанными в Китае
Коробка с товарами, сделанными в Китае - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Коробка с товарами, сделанными в Китае. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Каждый третий россиянин за последние два года стал лучше относится к китайским товарам, а у 40% отношение к ним не изменилось, говорится в исследовании аналитического агентства А2, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1364 респондента старше 18 лет из всех регионов России.
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"Аналитическое агентство А2 провело исследование среди россиян, чтобы узнать, как они относятся к товарам китайского производства, чем пользуются, как часто их заказывают и с чем ассоциируют… По данным исследования треть опрошенных (34%) указали, что за последние два года их отношение к китайским товарам изменилось в лучшую сторону. 40% опрошенных не изменили свое мнение. Только 14% участников опроса стали относиться к товарам из Китая хуже, 12% затруднились ответить", - сказано в исследовании.
К категориям, где качество продукции из Китая выше всего по мнению россиян, относятся электроника и аксессуары, товары для дома, а также одежда и обувь. У каждого третьего респондента товары из Поднебесной ассоциируются с брендом Xiaomi. Еще 23% связывают китайскую продукцию с Aliexpress, а 14% - с Huawei.
Около 40% россиян оценивают качество таких товаров как высокое, но почти половина опрошенных считают, что качество продукции зависит от той категории, где она продается. Только 11% респондентов сталкивались с товарами из Китая низкого качества.
"Для покупки товаров с доставкой из Китая большинство опрошенных отдают предпочтения Aliexpress - 65%, еще 17% - Ozon, и 9,5% - Wildberries", - отметили аналитики.
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КитайРоссияAliExpressHuawei TechnologiesOzonЭкономика
 
 
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