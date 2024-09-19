https://ria.ru/20240919/opg-1973563154.html
ФСБ задержала участников ОПГ, прописывавших африканцев в России
ФСБ задержала участников ОПГ, прописывавших африканцев в России - РИА Новости, 19.09.2024
ФСБ задержала участников ОПГ, прописывавших африканцев в России
ФСБ задержала участников организованной преступной группы (ОПГ), заработавшей 60 миллионов рублей на оформлении в России африканцев с помощью фиктивных схем,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:47
2024-09-19T09:47
2024-09-19T14:06
происшествия
россия
нигерия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ФСБ задержала участников организованной преступной группы (ОПГ), заработавшей 60 миллионов рублей на оформлении в России африканцев с помощью фиктивных схем, сообщила спецслужба."ФСБ совместно с МВД и Росгвардией в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию России в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента", — отметили в ведомстве.Преступления совершались через схемы с заключениями фиктивных браков и установления отцовства над детьми — гражданами России, с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство, а также частных виз для длительного пребывания в стране.В состав преступной группы входили украинцы, нигерийцы и граждане России. С 2021 года они заработали не менее 60 миллионов рублей. Организатором ОПГ был гражданин Нигерии — старший преподаватель Инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы."В рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела на территории Московского и Владимирского регионов проведено 25 обысков и осмотров, а также допрошены более 25 свидетелей. Изъят значительный объем миграционных документов, в том числе паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и ПЭВМ, а также полученные преступным путем денежные средства", — добавили в ФСБ.В ежедневниках, телефонах, компьютерах и планшетах, принадлежащих фигурантам уголовного дела, нашли материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Кроме того, в одном из домов во Владимирской области обнаружили и передали сотрудникам полиции трех российских граждан, которых преступники длительное время незаконно удерживали и эксплуатировали.Организатора и пятерых активных участников группы задержали, им избрали меры пресечения. Кроме того, в отношении них проводятся следственные действия. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников преступной деятельности.ФСБ также опубликовало видео с одним из задержанных. Мужчина 1973 года рождения рассказал, что летом 2023 года вступил в фиктивный брак с гражданкой Нигерии, с которой его познакомил некий Даниил из Чехова. Злоумышленник обещал задержанному от 15 до 25 тысяч рублей, но так и не передал ему никаких денег.
https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html
https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973568851_441:0:1881:1080_1920x0_80_0_0_a0e4e10597fabeb7ea0d53a8b2918221.jpg
Кадры задержания преступников, занимавшихся нелегальной миграцией африканцев через Россию в ЕС
ФСБ показала видео задержания преступников, которые оформляли в России африканцев и организовывали их транзит в ЕС
2024-09-19T09:47
true
PT3M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нигерия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Нигерия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала участников ОПГ, прописывавших африканцев в России
ФСБ задержала участников ОПГ, фиктивно прописывавших африканцев в России
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ФСБ задержала участников организованной преступной группы (ОПГ), заработавшей 60 миллионов рублей на оформлении в России африканцев с помощью фиктивных схем, сообщила спецслужба.
"ФСБ совместно с МВД и Росгвардией
в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся за денежное вознаграждение на организации въезда и транзитного перемещения через территорию России в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента", — отметили в ведомстве.
Преступления совершались через схемы с заключениями фиктивных браков и установления отцовства над детьми — гражданами России, с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство, а также частных виз для длительного пребывания в стране.
В состав преступной группы входили украинцы, нигерийцы и граждане России. С 2021 года они заработали не менее 60 миллионов рублей. Организатором ОПГ был гражданин Нигерии
— старший преподаватель Инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы.
"В рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве
уголовного дела на территории Московского и Владимирского регионов проведено 25 обысков и осмотров, а также допрошены более 25 свидетелей. Изъят значительный объем миграционных документов, в том числе паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и ПЭВМ, а также полученные преступным путем денежные средства", — добавили в ФСБ.
В ежедневниках, телефонах, компьютерах и планшетах, принадлежащих фигурантам уголовного дела, нашли материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Кроме того, в одном из домов во Владимирской области
обнаружили и передали сотрудникам полиции трех российских граждан, которых преступники длительное время незаконно удерживали и эксплуатировали.
Организатора и пятерых активных участников группы задержали, им избрали меры пресечения. Кроме того, в отношении них проводятся следственные действия.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов и соучастников преступной деятельности.
ФСБ также опубликовало видео с одним из задержанных. Мужчина 1973 года рождения рассказал, что летом 2023 года вступил в фиктивный брак с гражданкой Нигерии, с которой его познакомил некий Даниил из Чехова. Злоумышленник обещал задержанному от 15 до 25 тысяч рублей, но так и не передал ему никаких денег.