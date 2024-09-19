https://ria.ru/20240919/odessa-1973731571.html
В Одессе снесут памятник Пушкину
В Одессе снесут памятник Пушкину - РИА Новости, 19.09.2024
В Одессе снесут памятник Пушкину
Памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный в центре Одессы, будет демонтирован, уже подписано соответствующее распоряжение, сообщил в четверг... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:52
2024-09-19T22:52
2024-09-19T22:52
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину, установленный в центре Одессы, будет демонтирован, уже подписано соответствующее распоряжение, сообщил в четверг глава областной военной администрации Олег Кипер. Мэр Одессы Геннадий Труханов в августе заявлял, что памятник Пушкину сносить не будут, потому что он является культурным наследием. Глава города также напомнил, что памятник был установлен горожанами на собственные средства. "Подписано распоряжение о его сносе, мы его (памятник Пушкину – ред.) будем сносить", - сказал Кипер в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Сила городов". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одесса, украина, россия, александр пушкин, геннадий труханов, в мире
Одесса, Украина, Россия, Александр Пушкин, Геннадий Труханов, В мире
В Одессе снесут памятник Пушкину
Власти Одессы подписали распоряжение о сносе памятника Пушкину