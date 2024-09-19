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Очевидица рассказала, как "Баба-Яга" ВСУ поджигала дома в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ocheviditsa-1973545189.html
Очевидица рассказала, как "Баба-Яга" ВСУ поджигала дома в Курской области
Очевидица рассказала, как "Баба-Яга" ВСУ поджигала дома в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Очевидица рассказала, как "Баба-Яга" ВСУ поджигала дома в Курской области
ВСУ сбрасывали с беспилотников "Баба-Яга" зажигательные смеси на дома мирных жителей в приграничных селах Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:15
2024-09-19T04:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
курская область
глушковский район
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КУРСК, 19 сен - РИА Новости. ВСУ сбрасывали с беспилотников "Баба-Яга" зажигательные смеси на дома мирных жителей в приграничных селах Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села в Глушковском районе. "Прилетали "Баба-яга", там четыре-пять зарядов. Такой гул страшный. Она целенаправленно сбрасывала на дом, на кухню, на сарай. Всё-всё сжигалось. Там какая-то зажигательная смесь, что у людей погорели все дома там", - сказала женщина. По ее словам, украинские беспилотники начали летать постоянно и сбрасывать снаряды на дома мирных жителей. "Много пострадало домов, именно погорели. Там военных не было", - отметила жительница села. Она добавила, что ВСУ сожгли дом бывшей учительницы и ее супруга. "Они (супруги - ред.) были ранены, контузии", - заключила женщина. Ее сведения зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240919/peregovory-1973542060.html
https://ria.ru/20240918/poezd-1973497475.html
https://ria.ru/20240918/kurskaya-1973402613.html
россия
курская область
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Курская область, Глушковский район
Очевидица рассказала, как "Баба-Яга" ВСУ поджигала дома в Курской области

Очевидица: ВСУ в Курской области поджигали дома жителей с дрона "Баба-Яга"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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КУРСК, 19 сен - РИА Новости. ВСУ сбрасывали с беспилотников "Баба-Яга" зажигательные смеси на дома мирных жителей в приграничных селах Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села в Глушковском районе.
"Прилетали "Баба-яга", там четыре-пять зарядов. Такой гул страшный. Она целенаправленно сбрасывала на дом, на кухню, на сарай. Всё-всё сжигалось. Там какая-то зажигательная смесь, что у людей погорели все дома там", - сказала женщина.
Работа САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В США забили тревогу перед лицом катастрофы в Курской области
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По ее словам, украинские беспилотники начали летать постоянно и сбрасывать снаряды на дома мирных жителей.
"Много пострадало домов, именно погорели. Там военных не было", - отметила жительница села.
Она добавила, что ВСУ сожгли дом бывшей учительницы и ее супруга.
"Они (супруги - ред.) были ранены, контузии", - заключила женщина.
Ее сведения зафиксировали военные следователи СК РФ.
Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКурская областьГлушковский район
 
 
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