Очевидица рассказала, как "Баба-Яга" ВСУ поджигала дома в Курской области
Очевидица: ВСУ в Курской области поджигали дома жителей с дрона "Баба-Яга"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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КУРСК, 19 сен - РИА Новости. ВСУ сбрасывали с беспилотников "Баба-Яга" зажигательные смеси на дома мирных жителей в приграничных селах Курской области, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села в Глушковском районе.
"Прилетали "Баба-яга", там четыре-пять зарядов. Такой гул страшный. Она целенаправленно сбрасывала на дом, на кухню, на сарай. Всё-всё сжигалось. Там какая-то зажигательная смесь, что у людей погорели все дома там", - сказала женщина.
По ее словам, украинские беспилотники начали летать постоянно и сбрасывать снаряды на дома мирных жителей.
"Много пострадало домов, именно погорели. Там военных не было", - отметила жительница села.
Она добавила, что ВСУ сожгли дом бывшей учительницы и ее супруга.
"Они (супруги - ред.) были ранены, контузии", - заключила женщина.
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18 сентября, 19:14
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.