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Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС - РИА Новости, 19.09.2024
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04:06 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/nefteprodukty-1973544971.html
Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС
Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС - РИА Новости, 19.09.2024
Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС
Наиболее зависимыми от импорта нефтепродуктов среди членов Евросоюза по итогам первого полугодия 2024 года были Нидерланды, Словения и Латвия, подсчитало РИА... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:06
2024-09-19T04:06
нидерланды
словения
латвия
евросоюз
евростат
цены на нефть
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наиболее зависимыми от импорта нефтепродуктов среди членов Евросоюза по итогам первого полугодия 2024 года были Нидерланды, Словения и Латвия, подсчитало РИА Новости на основании данных Евростата. Агентство проанализировало данные по доле импорта в общем объеме нефтепродуктов, который остался в распоряжении стран ЕС после экспорта. Таких стран в ЕС девять. Лидером по степени зависимости от импорта нефтепродуктов стала Мальта - соотношение ее импорта к объему "осевших" внутри страны нефтепродуктов составило 622%. Это объясняется тем, что государство само их не производит. В число стран, больше всего полагающихся на импорт товаров из нефти, также вошли Нидерланды - 304%, Словения - 210% и Латвия - 133%. Еще одной прибалтийской страной, чей импорт значительно превышает объемы необходимых стране нефтепродуктов, стала Эстония - 125%. К ней также присоединились Хорватия (121%), Бельгия (116%), Кипр (105%) и Люксембург (102%). Больше половины от необходимых нефтепродуктов ввозят из других стран Дания (90%), Ирландия (87%), Словакия (76%), Швеция (74%), Финляндия (62%), Франция (58%), Венгрия (55%), Австрия (53%) и Чехия (50%). Болгария, Испания, Польша, Португалия, Румыния, Германия и Греция покупают за рубежом треть от своих потребностей в продуктах нефтепереработки. А меньше всего зависимыми от импорта оказались Италия и Литва, где он составляет около четверти. В среднем зависимость стран Евросоюза от импорта нефтепродуктов составила 64,9% по итогам первого полугодия. По сравнению с таким же периодом прошлого года она выросла на 1,1 процентного пункта.
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971865455.html
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нидерланды, словения, латвия, евросоюз, евростат, цены на нефть
Нидерланды, Словения, Латвия, Евросоюз, Евростат, Цены на нефть
Названы наиболее зависимые от импорта нефтепродуктов страны ЕС

Нидерланды и Латвия сильнее других в ЕС полагаются на импорт нефтепродуктов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наиболее зависимыми от импорта нефтепродуктов среди членов Евросоюза по итогам первого полугодия 2024 года были Нидерланды, Словения и Латвия, подсчитало РИА Новости на основании данных Евростата.
Агентство проанализировало данные по доле импорта в общем объеме нефтепродуктов, который остался в распоряжении стран ЕС после экспорта.
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Таких стран в ЕС девять. Лидером по степени зависимости от импорта нефтепродуктов стала Мальта - соотношение ее импорта к объему "осевших" внутри страны нефтепродуктов составило 622%. Это объясняется тем, что государство само их не производит.
В число стран, больше всего полагающихся на импорт товаров из нефти, также вошли Нидерланды - 304%, Словения - 210% и Латвия - 133%. Еще одной прибалтийской страной, чей импорт значительно превышает объемы необходимых стране нефтепродуктов, стала Эстония - 125%. К ней также присоединились Хорватия (121%), Бельгия (116%), Кипр (105%) и Люксембург (102%).
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Больше половины от необходимых нефтепродуктов ввозят из других стран Дания (90%), Ирландия (87%), Словакия (76%), Швеция (74%), Финляндия (62%), Франция (58%), Венгрия (55%), Австрия (53%) и Чехия (50%).
Болгария, Испания, Польша, Португалия, Румыния, Германия и Греция покупают за рубежом треть от своих потребностей в продуктах нефтепереработки. А меньше всего зависимыми от импорта оказались Италия и Литва, где он составляет около четверти.
В среднем зависимость стран Евросоюза от импорта нефтепродуктов составила 64,9% по итогам первого полугодия. По сравнению с таким же периодом прошлого года она выросла на 1,1 процентного пункта.
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