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Наемник-новозеландец из ВСУ угрожал российским журналистам - РИА Новости, 19.09.2024
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03:22 19.09.2024 (обновлено: 09:08 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/naemnik-1973543152.html
Наемник-новозеландец из ВСУ угрожал российским журналистам
Наемник-новозеландец из ВСУ угрожал российским журналистам - РИА Новости, 19.09.2024
Наемник-новозеландец из ВСУ угрожал российским журналистам
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан публиковал угрозы в адрес российских журналистов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:22
2024-09-19T09:08
вгтрк
евгений поддубный
родион мирошник
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан публиковал угрозы в адрес российских журналистов, выяснило РИА Новости. В сети Linkedin боевик указал, что служит в ВСУ оператором FPV-дрона. Неделю назад он опубликовал видео, которое озаглавил так: "Это был напряженный месяц для нас в Курске". На записи видны украинские военные, в их числе и сам О'Брайан, показаны кадры нанесения ударов БПЛА по двухэтажным жилым домам.В своих постах в соцсети X новозеландец не скрывает ненависти к русскому народу. По его словам, "вся эта… нация должна быть взята на прицел". В других публикациях он призывает уничтожить Россию.Особую ненависть наемник демонстрирует к российским журналистам. "Ни повязок с надписью "пресса", ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата", — написал О'Брайан в комментарии к новости об операторе НТВ Валерии Кожине, убитом в июне в результате украинского обстрела Горловки в ДНР. При этом на приведенной им же фотографии российских репортеров видно, что оператор одет в гражданскую одежду, а у корреспондента на микрофоне написано "НТВ".Отдельные публикации он посвятил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. В комментарии 7 августа наемник выступил с неприкрытой угрозой удара по журналисту.Боевик не скрывал радости, когда появились сообщения о гибели Поддубного, а затем опубликовал слова разочарования, когда выяснилось, что журналист жив. Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело против О'Брайана. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.По данным следствия, О'Брайан и другие наемники вместе с украинскими силовиками, будучи вооруженными и используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу России и вторглись в Курскую область. Поддубный 7 августа получил тяжелые ранения в Курской области при атаке украинского дрона. У него диагностировали тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
https://ria.ru/20240917/naemnik-1973180474.html
https://ria.ru/20240912/naemniki-1972371320.html
https://ria.ru/20240912/litva-1972283170.html
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вгтрк, евгений поддубный, родион мирошник
ВГТРК, Евгений Поддубный, Родион Мирошник
Наемник-новозеландец из ВСУ угрожал российским журналистам

Воюющий за ВСУ новозеландец О’Брайан публиковал угрозы российским журналистам

© Фото : соцсети боевикаВоюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : соцсети боевика
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан публиковал угрозы в адрес российских журналистов, выяснило РИА Новости.
В сети Linkedin боевик указал, что служит в ВСУ оператором FPV-дрона. Неделю назад он опубликовал видео, которое озаглавил так: "Это был напряженный месяц для нас в Курске". На записи видны украинские военные, в их числе и сам О'Брайан, показаны кадры нанесения ударов БПЛА по двухэтажным жилым домам.
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В своих постах в соцсети X новозеландец не скрывает ненависти к русскому народу. По его словам, "вся эта… нация должна быть взята на прицел". В других публикациях он призывает уничтожить Россию.
Особую ненависть наемник демонстрирует к российским журналистам.
"Ни повязок с надписью "пресса", ни отличий в одежде, бронежилет. Одевайся как солдат, и мы будем устранять тебя как солдата", — написал О'Брайан в комментарии к новости об операторе НТВ Валерии Кожине, убитом в июне в результате украинского обстрела Горловки в ДНР.
При этом на приведенной им же фотографии российских репортеров видно, что оператор одет в гражданскую одежду, а у корреспондента на микрофоне написано "НТВ".
Отдельные публикации он посвятил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. В комментарии 7 августа наемник выступил с неприкрытой угрозой удара по журналисту.
Боевик не скрывал радости, когда появились сообщения о гибели Поддубного, а затем опубликовал слова разочарования, когда выяснилось, что журналист жив.
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Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело против О'Брайана. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.
По данным следствия, О'Брайан и другие наемники вместе с украинскими силовиками, будучи вооруженными и используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересекли госграницу России и вторглись в Курскую область.
Поддубный 7 августа получил тяжелые ранения в Курской области при атаке украинского дрона. У него диагностировали тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
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ВГТРКЕвгений ПоддубныйРодион Мирошник
 
 
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