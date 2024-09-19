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Иностранцам, попавшим под "режим высылки", могут запретить выдавать права
Иностранцам, попавшим под "режим высылки", могут запретить выдавать права - РИА Новости, 19.09.2024
Иностранцам, попавшим под "режим высылки", могут запретить выдавать права
Предлагается запретить выдавать или менять права иностранцам, попавшим под новый "режим высылки", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк со ссылкой на проект... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:21
2024-09-19T18:21
2024-09-19T18:21
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Предлагается запретить выдавать или менять права иностранцам, попавшим под новый "режим высылки", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк со ссылкой на проект постановления правительства России, подготовленный министерством. "Предлагается установить к иностранному гражданину, в отношении которого применяется режим высылки, ограничительные меры в виде отказа в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче российского национального или международного водительского удостоверения", - написала Волк в своем Telegram-канале. В случае одобрения проекта соответствующие изменения должны вступить в силу 5 февраля 2025 года. Согласно новым положениям федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который вступит в силу в 2025 году, режим высылки будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений. МВД РФ предлагает дополнить перечень этих ограничений запретом на получение водительских как национальных, так и международных удостоверений на право управления транспортным средством, которые иностранец фактически может получить до решения своего вопроса о пребывании в России.
https://ria.ru/20240918/inostrantsy-1973312732.html
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общество, россия, ирина волк
Общество, Россия, Ирина Волк
Иностранцам, попавшим под "режим высылки", могут запретить выдавать права
МВД предложило запретить выдавать права иностранцам, попавшим под режим высылки
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Предлагается запретить выдавать или менять права иностранцам, попавшим под новый "режим высылки", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк
со ссылкой на проект постановления правительства России, подготовленный министерством.
"Предлагается установить к иностранному гражданину, в отношении которого применяется режим высылки, ограничительные меры в виде отказа в допуске к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче российского национального или международного водительского удостоверения", - написала Волк в своем Telegram-канале.
В случае одобрения проекта соответствующие изменения должны вступить в силу 5 февраля 2025 года.
Согласно новым положениям федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", который вступит в силу в 2025 году, режим высылки будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
МВД РФ предлагает дополнить перечень этих ограничений запретом на получение водительских как национальных, так и международных удостоверений на право управления транспортным средством, которые иностранец фактически может получить до решения своего вопроса о пребывании в России.