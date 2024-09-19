https://ria.ru/20240919/mvd-1973547928.html

Песни Покровского* угрожают национальным интересам России, установило МВД

Песни Покровского* угрожают национальным интересам России, установило МВД - РИА Новости, 19.09.2024

Песни Покровского* угрожают национальным интересам России, установило МВД

Специалисты МВД установили, что песни лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского* (признан иноагентом) противоречат национальным интересам Российской... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:23

2024-09-19T05:23

2024-09-19T11:27

максим покровский

россия

москва

сша

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Специалисты МВД установили, что песни лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского* (признан иноагентом) противоречат национальным интересам Российской Федерации, следует из судебных документов, опубликованных на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов. В августе этого года Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из данного реестра."Также в Министерство юстиции Российской Федерации из Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — Управление) поступали материалы в отношении Покровского Максима Сергеевича, из которых следует, что Покровский* Максим Сергеевич осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей четвертой Федерального закона 255-ФЗ (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. — Прим. ред.). <...> Суд первой инстанции <…> пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявления", — сказано в документе. По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов". Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах. Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html

https://ria.ru/20240919/inoagent-1973542231.html

россия

москва

сша

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максим покровский, россия, москва, сша, московский городской суд