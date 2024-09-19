Рейтинг@Mail.ru
Песни Покровского* угрожают национальным интересам России, установило МВД - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 19.09.2024 (обновлено: 11:27 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/mvd-1973547928.html
Песни Покровского* угрожают национальным интересам России, установило МВД
Песни Покровского* угрожают национальным интересам России, установило МВД - РИА Новости, 19.09.2024
Песни Покровского* угрожают национальным интересам России, установило МВД
Специалисты МВД установили, что песни лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского* (признан иноагентом) противоречат национальным интересам Российской... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:23
2024-09-19T11:27
максим покровский
россия
москва
сша
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32446/40/324464004_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_4adfdd6d09909a5de522f0f0b006a216.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Специалисты МВД установили, что песни лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского* (признан иноагентом) противоречат национальным интересам Российской Федерации, следует из судебных документов, опубликованных на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов. В августе этого года Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из данного реестра."Также в Министерство юстиции Российской Федерации из Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — Управление) поступали материалы в отношении Покровского Максима Сергеевича, из которых следует, что Покровский* Максим Сергеевич осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей четвертой Федерального закона 255-ФЗ (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Суд первой инстанции &lt;…&gt; пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявления", — сказано в документе. По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов". Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах. Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html
https://ria.ru/20240919/inoagent-1973542231.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32446/40/324464004_165:0:2832:2000_1920x0_80_0_0_4b49fdf7332ae152b02c59c326b72c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим покровский, россия, москва, сша, московский городской суд
Максим Покровский, Россия, Москва, США, Московский городской суд
Песни Покровского* угрожают национальным интересам России, установило МВД

МВД признало песни Покровского противоречащими национальным интересам России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМаксим Покровский*
Максим Покровский* - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Максим Покровский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Специалисты МВД установили, что песни лидера группы "Ногу свело" Максима Покровского* (признан иноагентом) противоречат национальным интересам Российской Федерации, следует из судебных документов, опубликованных на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Замоскворецкий суд Москвы в августе прошлого года отказал Покровскому* в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов. В августе этого года Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из данного реестра.
Певец Shaman и участник программы Песни от всей души Егор Бахарев выступают на праздничном концерте SHAMAN ПОБЕДА! в честь Дня Государственного флага РФ на Красной площади в Москве. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Shaman спел песню с мальчиком, отец которого погиб в зоне СВО
22 августа, 22:12
"Также в Министерство юстиции Российской Федерации из Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — Управление) поступали материалы в отношении Покровского Максима Сергеевича, из которых следует, что Покровский* Максим Сергеевич осуществляет виды деятельности, предусмотренные статьей четвертой Федерального закона 255-ФЗ (о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. — Прим. ред.). <...> Суд первой инстанции <…> пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявления", — сказано в документе.
По данным материалов, ранее озвученных в суде, музыкант "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, кроме того, он распространял материалы украинских YouTube-каналов". Позже Мосгорсуд утвердил решение. Затем апелляционный и кассационный суды также отказали Покровскому* в жалобах.
Минюст России включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Несколько лет назад он переехал в США.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Писатель Дмитрий Глуховский* - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов
Вчера, 03:00
 
Максим ПокровскийРоссияМоскваСШАМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала