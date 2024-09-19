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Мурал в рамках проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологде

Мурал в рамках проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологде - РИА Новости, 19.09.2024

Мурал в рамках проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологде

Новый мурал в рамках Всероссийского проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологодской области, на нем изображены герой Социалистического труда Василий Болонин,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:49

2024-09-19T18:49

2024-09-19T18:49

вологодская область

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общество

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вологда

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новый мурал в рамках Всероссийского проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологодской области, на нем изображены герой Социалистического труда Василий Болонин, герой специальной военной операции Евгений Кокшаров, и командир юнармейцев Татьяна Федичева, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новое граффити отражает связь поколений, показывает, что герое в нашей области были, есть и будут всегда. На нем изображены трое героев-вологжан, кого мы – жители Вологодской области – должны обязательно знать в лицо, кем должны гордиться и о ком всегда будем помнить. Благодарю нашего замечательного художника Олега Иванова за вклад в сохранение памяти о героях Вологодчины", – сказал начальник департамента спорта и молодежной политики Вологодской области Виталий Кобыльников, его слова приводит пресс-служба. Василий Иванович Болонин – первый из вологжан, удостоенный звания Героя Социалистического Труда. В сложное военное время он был инициатором использования дров вместо угля, запасы которого в условиях военного времени сокращались. Евгений Кокшаров – участник специальной военной операции, кавалер Георгиевского креста четвертой степени, руководитель юнармейского отряда города Тотьмы, пропал без вести в ходе боевых действий. Татьяна Федичева – командир юнармейского отряда "Черные пантеры" города Вологды, призер Всероссийской военно-спортивной игры "ПОБЕДА", призер Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в старшей возрастной категории. На торжественном открытии мурала собрались представители юнармейского движения области, участники межрегионального семинара для организаторов Всероссийского проекта "ЮНАРМИЯ.Полигоны", кадеты и почетные гости. Командир юнармейского отряда "Черные пантеры" города Вологды Татьяна Федичева отметила, что всегда старалась быть полезной своему отряду, своей школе и движению ЮНАРМИЯ. Практически все свои силы и свободное время посвящала этому делу. Организаторами выступили департамент спорта и молодежной политики Вологодской области, филиал автономного учреждения Вологодской области "Областной центр молодежных и гражданских инициатив "Содружество" Центр патриотического воспитания совместно с Региональным отделением ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Вологодской области при поддержке министерства обороны Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юнармия, общество, вологодская область, вологда, тотьма