https://ria.ru/20240919/mural-1973708850.html
Мурал в рамках проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологде
Мурал в рамках проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологде - РИА Новости, 19.09.2024
Мурал в рамках проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологде
Новый мурал в рамках Всероссийского проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологодской области, на нем изображены герой Социалистического труда Василий Болонин,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:49
2024-09-19T18:49
2024-09-19T18:49
вологодская область
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новый мурал в рамках Всероссийского проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологодской области, на нем изображены герой Социалистического труда Василий Болонин, герой специальной военной операции Евгений Кокшаров, и командир юнармейцев Татьяна Федичева, сообщает пресс-служба правительства региона. "Новое граффити отражает связь поколений, показывает, что герое в нашей области были, есть и будут всегда. На нем изображены трое героев-вологжан, кого мы – жители Вологодской области – должны обязательно знать в лицо, кем должны гордиться и о ком всегда будем помнить. Благодарю нашего замечательного художника Олега Иванова за вклад в сохранение памяти о героях Вологодчины", – сказал начальник департамента спорта и молодежной политики Вологодской области Виталий Кобыльников, его слова приводит пресс-служба. Василий Иванович Болонин – первый из вологжан, удостоенный звания Героя Социалистического Труда. В сложное военное время он был инициатором использования дров вместо угля, запасы которого в условиях военного времени сокращались. Евгений Кокшаров – участник специальной военной операции, кавалер Георгиевского креста четвертой степени, руководитель юнармейского отряда города Тотьмы, пропал без вести в ходе боевых действий. Татьяна Федичева – командир юнармейского отряда "Черные пантеры" города Вологды, призер Всероссийской военно-спортивной игры "ПОБЕДА", призер Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в старшей возрастной категории. На торжественном открытии мурала собрались представители юнармейского движения области, участники межрегионального семинара для организаторов Всероссийского проекта "ЮНАРМИЯ.Полигоны", кадеты и почетные гости. Командир юнармейского отряда "Черные пантеры" города Вологды Татьяна Федичева отметила, что всегда старалась быть полезной своему отряду, своей школе и движению ЮНАРМИЯ. Практически все свои силы и свободное время посвящала этому делу. Организаторами выступили департамент спорта и молодежной политики Вологодской области, филиал автономного учреждения Вологодской области "Областной центр молодежных и гражданских инициатив "Содружество" Центр патриотического воспитания совместно с Региональным отделением ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Вологодской области при поддержке министерства обороны Российской Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юнармия, общество, вологодская область, вологда, тотьма
Вологодская область, Юнармия, Общество, Вологодская область, Вологда, Тотьма
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Новый мурал в рамках Всероссийского проекта "Граффити.Защитник" открыли в Вологодской области, на нем изображены герой Социалистического труда Василий Болонин, герой специальной военной операции Евгений Кокшаров, и командир юнармейцев Татьяна Федичева, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Новое граффити отражает связь поколений, показывает, что герое в нашей области были, есть и будут всегда. На нем изображены трое героев-вологжан, кого мы – жители Вологодской области – должны обязательно знать в лицо, кем должны гордиться и о ком всегда будем помнить. Благодарю нашего замечательного художника Олега Иванова за вклад в сохранение памяти о героях Вологодчины", – сказал начальник департамента спорта и молодежной политики Вологодской области Виталий Кобыльников, его слова приводит пресс-служба.
Василий Иванович Болонин – первый из вологжан, удостоенный звания Героя Социалистического Труда. В сложное военное время он был инициатором использования дров вместо угля, запасы которого в условиях военного времени сокращались. Евгений Кокшаров – участник специальной военной операции, кавалер Георгиевского креста четвертой степени, руководитель юнармейского отряда города Тотьмы
, пропал без вести в ходе боевых действий. Татьяна Федичева – командир юнармейского отряда "Черные пантеры" города Вологды, призер Всероссийской военно-спортивной игры "ПОБЕДА", призер Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в старшей возрастной категории.
На торжественном открытии мурала собрались представители юнармейского движения области, участники межрегионального семинара для организаторов Всероссийского проекта "ЮНАРМИЯ.Полигоны", кадеты и почетные гости.
Командир юнармейского отряда "Черные пантеры" города Вологды Татьяна Федичева отметила, что всегда старалась быть полезной своему отряду, своей школе и движению ЮНАРМИЯ
. Практически все свои силы и свободное время посвящала этому делу.
Организаторами выступили департамент спорта и молодежной политики Вологодской области, филиал автономного учреждения Вологодской области "Областной центр молодежных и гражданских инициатив "Содружество" Центр патриотического воспитания совместно с Региональным отделением ВВПОД "ЮНАРМИЯ" Вологодской области при поддержке министерства обороны Российской Федерации.