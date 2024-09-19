https://ria.ru/20240919/motsart-1973731254.html

В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта

В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта - РИА Новости, 19.09.2024

В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта

В немецком Лейпциге обнаружили ранее неизвестное музыкальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта, сообщило управление библиотек города. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:48

2024-09-19T22:48

2024-09-19T22:59

культура

лейпциг

германия

вольфганг амадей моцарт

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В немецком Лейпциге обнаружили ранее неизвестное музыкальное произведение Вольфганга Амадея Моцарта, сообщило управление библиотек города. "Сенсация в музыкальном мире: двенадцатиминутное музыкальное произведение из музыкальной библиотеки управления городских библиотек Лейпцига было идентифицировано как произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта", — говорится в заявлении.Речь идет о произведении "Serenate ex C" из собрания Карла Фердинанда Беккера. Его исполнят впервые в следующую субботу в опере Лейпцига.Предполагается, что найденная рукопись — копия, изготовленная около 1780 года, то есть она не принадлежит перу Моцарта. Само же произведение было написано, скорее всего, в середине или конце 1760-х годов совсем еще юным композитором.

https://ria.ru/20230307/teatr-1856340137.html

лейпциг

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лейпциг, германия, вольфганг амадей моцарт