https://ria.ru/20240919/mongoliya-1973585561.html

Около 40 российских компаний представили продукцию в Монголии

Около 40 российских компаний представили продукцию в Монголии - РИА Новости, 19.09.2024

Около 40 российских компаний представили продукцию в Монголии

Около 40 российских компаний представили свою продукцию в рамках многоотраслевой деловой миссии в Монголии под зонтичным брендом Made in Russia, который... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:30

2024-09-19T11:30

2024-09-19T11:30

экономика

монголия

россия

улан-батор

евразийский экономический союз

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 40 российских компаний представили свою продукцию в рамках многоотраслевой деловой миссии в Монголии под зонтичным брендом Made in Russia, который продвигает на зарубежные рынки Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Участники бизнес-миссии презентовали монгольскому бизнесу продукцию пищевой и химической промышленности, агропромышленного комплекса, ИТ и цифровые технологии, производство медицинского оборудования", - говорится в сообщении.Кроме того, местным компаниям также были представлены российские художественные изделия и керамика, промышленное оборудование и технологии, транспортные услуги и логистика, производство строительных материалов, кондитерских изделий и других продуктов питания.В бизнес-миссии РЭЦ приняли участие такие крупные компании, как "Мираторг", "Союзпроэкспорт", "Дамате", "Минимакс-94", Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский" и другие производители и поставщики.Кроме того, российско-монгольское сотрудничество обсуждалось в рамках семинара Евразийской экономической комиссии, посвященного перспективам организации зоны свободной торговли ЕАЭС - Монголия."Одной из центральных тем деловой миссии является обсуждение перспектив, которые откроются перед нашими экспортерами после подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией. Россия поддержала просьбу монгольской стороны о предоставлении беспошлинного доступа на союзный рынок для 375 наименований товаров традиционного монгольского экспорта, в том числе мяса и мясной продукции, шерсти, кашемира, шкур и кож. Менее чем за год экспертам удалось согласовать проект временного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, отражающего ключевой экспортный интерес сторон. Рассчитываем на завершение переговоров, подписание соглашения и завершение всех внутренних процедур в текущем году", – заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Монголии Алексей Евсиков на открытии многоотраслевой деловой миссии в Монголии.Российские компании посетили Улан-Баторскую железную дорогу, Строительную ассоциацию Монголии, Министерство сельского хозяйства Монголии, торговую компанию АПУ и сеть "Емарт", а также "Монголросцветмет".По итогам бизнес-миссии проведено более 250 встреч с экспортным потенциалом более 29 миллионов долларов. Подписан контракт на поставку кондиционеров на 6,5 миллиона рублей компанией "Азия Снаб", а также рамочное соглашение на поставку IT-решений компанией "Цифровые практики".Также российский производитель игрового оборудования и детских площадок "Лебер" договорился с монгольским застройщиком IUE Group о партнерстве при застройке зон для отдыха и спорта в парковой зоне IC Park Улан-Батора.Кроме того, "Космос групп" подписала соглашение на поставку компании "Тумэн шувуут" всей линейки продукции "Село Зеленое".Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных бизнес-миссиях и под национальным брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20240918/prodvizhenie-1973408400.html

https://ria.ru/20240918/rets-1973334372.html

монголия

россия

улан-батор

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, монголия, россия, улан-батор, евразийский экономический союз, российский экспортный центр (рэц)