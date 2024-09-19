https://ria.ru/20240919/mongol-1973546062.html

Жители Курской области рассказали, как их спас военный с позывным "Монгол"

Жители Курской области рассказали, как их спас военный с позывным "Монгол" - РИА Новости, 19.09.2024

Жители Курской области рассказали, как их спас военный с позывным "Монгол"

Эвакуированные жители села Тёткино Курской области благодарят за спасение российского военного с позывным "Монгол", рассказала РИА Новости жительница села Ольга РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T04:39

2024-09-19T04:39

2024-09-19T04:39

курская область

россия

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 19 сен — РИА Новости. Эвакуированные жители села Тёткино Курской области благодарят за спасение российского военного с позывным "Монгол", рассказала РИА Новости жительница села Ольга Презенко. "Отдельное спасибо военному "Монголу", который вывозил нас, жителей поселка Тёткино, десятого числа под обстрелами на бронемашине. Он рисковал своей жизнью не единожды. Вывозил людей в безопасное место и сам возвращался снова и снова. Огромное ему спасибо. Ждем с победой. Всего самого-самого хорошего", — поблагодарила женщина военнослужащего за спасение. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240919/shkolnitsa-1973545778.html

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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины