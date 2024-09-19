https://ria.ru/20240919/moldaviya-1973727793.html

Власти Молдавии признали, что не могут помочь фермерам

Власти Молдавии признали, что не могут помочь фермерам - РИА Новости, 19.09.2024

Власти Молдавии признали, что не могут помочь фермерам

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что власти не в состоянии оказать полную финансовую помощь фермерам, и призвал протестующих аграриев к диалогу. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:10

2024-09-19T22:10

2024-09-19T22:14

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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что власти не в состоянии оказать полную финансовую помощь фермерам, и призвал протестующих аграриев к диалогу. В четверг прошел третий день протестов фермеров, требующих пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы. "Сейчас аграрии требуют отсрочки по долгам не только за текущий год, но и за прошлые годы, а также освобождения от выплат поставщикам удобрений. Это может привести к краху всей системы, так как никто не будет платить по счетам. Давайте вместе искать решения, но повторяю, их можно найти только через диалог, за столом переговоров. И я обращаюсь ко всем с призывом: давайте не будем заниматься политикой в ущерб нуждам фермеров", - написал премьер на своей странице в Facebook*.Премьер подчеркнул, что за последние четыре года аграрии получили рекордные субсидии на сумму 7 млрд леев (360 млн евро). "Это крупнейшая сумма с обретения независимости", - добавил он. Протестующие фермеры утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах. Они считают такую помощь дискриминационной и несправедливой по отношению к большинству пострадавших от засухи хозяйств. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240919/moldaviya-1973587521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, россия, дорин речан, майя санду, facebook