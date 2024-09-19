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Власти Молдавии признали, что не могут помочь фермерам - РИА Новости, 19.09.2024
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22:10 19.09.2024 (обновлено: 22:14 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/moldaviya-1973727793.html
Власти Молдавии признали, что не могут помочь фермерам
Власти Молдавии признали, что не могут помочь фермерам - РИА Новости, 19.09.2024
Власти Молдавии признали, что не могут помочь фермерам
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что власти не в состоянии оказать полную финансовую помощь фермерам, и призвал протестующих аграриев к диалогу. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:10
2024-09-19T22:14
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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что власти не в состоянии оказать полную финансовую помощь фермерам, и призвал протестующих аграриев к диалогу. В четверг прошел третий день протестов фермеров, требующих пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы. &quot;Сейчас аграрии требуют отсрочки по долгам не только за текущий год, но и за прошлые годы, а также освобождения от выплат поставщикам удобрений. Это может привести к краху всей системы, так как никто не будет платить по счетам. Давайте вместе искать решения, но повторяю, их можно найти только через диалог, за столом переговоров. И я обращаюсь ко всем с призывом: давайте не будем заниматься политикой в ущерб нуждам фермеров&quot;, - написал премьер на своей странице в Facebook*.Премьер подчеркнул, что за последние четыре года аграрии получили рекордные субсидии на сумму 7 млрд леев (360 млн евро). "Это крупнейшая сумма с обретения независимости", - добавил он. Протестующие фермеры утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах. Они считают такую помощь дискриминационной и несправедливой по отношению к большинству пострадавших от засухи хозяйств. Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240919/moldaviya-1973587521.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, дорин речан, майя санду, facebook
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Дорин Речан, Майя Санду, Facebook
Власти Молдавии признали, что не могут помочь фермерам

Премьер Молдавии Речан: власти не в состоянии в полном объеме помочь фермерам

© РИА НовостиФермеры в Молдавии блокируют дорогу у границы с Румынией
Фермеры в Молдавии блокируют дорогу у границы с Румынией - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости
Фермеры в Молдавии блокируют дорогу у границы с Румынией. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан признал, что власти не в состоянии оказать полную финансовую помощь фермерам, и призвал протестующих аграриев к диалогу.
В четверг прошел третий день протестов фермеров, требующих пересмотра закона об отсрочке платежей банкам, так как они считают, что такая помощь не будет предоставлена всем хозяйствам, пострадавшим от засухи. Во вторник и среду протестующие перекрыли трассы Кишинев-Кагул и Кагул-Джурджулешты на юге страны, а в четверг часть акции переместилась в столицу. Оставив технику на местах, фермеры пикетировали здание администрации президента Майи Санду в Кишиневе, добиваясь встречи с ней. Однако глава государства проигнорировала их просьбы.
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"Сейчас аграрии требуют отсрочки по долгам не только за текущий год, но и за прошлые годы, а также освобождения от выплат поставщикам удобрений. Это может привести к краху всей системы, так как никто не будет платить по счетам. Давайте вместе искать решения, но повторяю, их можно найти только через диалог, за столом переговоров. И я обращаюсь ко всем с призывом: давайте не будем заниматься политикой в ущерб нуждам фермеров", - написал премьер на своей странице в Facebook*.

Премьер подчеркнул, что за последние четыре года аграрии получили рекордные субсидии на сумму 7 млрд леев (360 млн евро).
"Это крупнейшая сумма с обретения независимости", - добавил он.
Протестующие фермеры утверждают, что действующее законодательство позволяет получить поддержку лишь 20% аграриев, что не отражает реального положения дел на местах. Они считают такую помощь дискриминационной и несправедливой по отношению к большинству пострадавших от засухи хозяйств.
Ассоциация "Сила фермеров" еще в июле требовала от властей введения режима чрезвычайного положения на национальном уровне из-за засухи. Правительство выделило аграриям 5,7 миллиона долларов, но фермеры считают эту поддержку недостаточной.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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