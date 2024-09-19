https://ria.ru/20240919/moduli-1973648407.html

На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули

На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули - РИА Новости, 19.09.2024

На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули

Специалисты предприятия "Электромашина" в предельно сжатые сроки изготовили более защищенные боевые модули "Нарвал" и начали устанавливать их на военные катера, РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:47

2024-09-19T14:47

2024-09-19T15:34

новое оружие россии

севастополь

безопасность

уралвагонзавод

ростех

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Специалисты предприятия "Электромашина" в предельно сжатые сроки изготовили более защищенные боевые модули "Нарвал" и начали устанавливать их на военные катера, сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех"). "Специалисты нашей "Электромашины" завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем "Нарвал", - говорится в сообщении. Отмечается, что перспективный боевой модуль в рамках госконтракта был разработан по новым техническим требованиям. От базового он отличается прицелом с новыми матрицами с более высоким разрешением, усовершенствованным блоком управления и модернизированным вычислительным модулем. Кроме того, сам корпус стал более защищенным, отметили в пресс-службе. "Боевые модули были изготовлены в предельно сжатые сроки. Производство специзделий велось как на серийной, так и на опытной площадке "Электромашины", а отладка и настройка шла практически в трехсменном режиме в специализированной лаборатории", - добавили на УВЗ. Как рассказали на предприятии, в Севастополе специалисты конструкторской, технологической и сервисной служб "Электромашины" смонтировали боевые модули "Нарвал" на военные катера. Затем обновлённая техника успешно прошла приемочные испытания. Гендиректор УВЗ Александр Потапов, слова которого приводит пресс-служба, в День оружейника отметил, что сегодня рабочие, инженеры и конструкторы успешно продолжают традиции отечественного оружейного дела. Все они связаны общим стремлением укрепить обороноспособность и обеспечить безопасность Родины, подчеркнул он."Благодаря совместным усилиям оборонщиков российское оружие по праву считается одним из лучших в мире. А главной наградой для всех нас являются доверие и уверенность в технике российских солдат. И сегодня я от всей души желаю всем российским оружейникам сил и энергии для новых трудовых побед, столь необходимых нашему Отечеству!" - сказал Потапов.Новый корабельный гиростабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль (БМ) "Нарвал" предназначен для борьбы с морскими и воздушными дронами, изделие было впервые представлено на форуме "Армия-2023". "Нарвал" несет пулемет "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Также модуль оснащен автоматом сопровождения цели, а для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении БМ получил трехплоскостную гидростабилизацию прицельного комплекса и пулемета. В состав прицельного комплекса входит тепловизор, дневная камера и лазерный дальномер. Дополнительно можно установить метеостанцию, комплекс кругового обзора, средства обороны от высокоточного оружия и радар с дальностью обнаружения до 600 метров.

https://ria.ru/20240919/chemezov-1973551169.html

https://ria.ru/20240919/tank-1973549080.html

https://ria.ru/20240918/spetsoperatsiya-1973501528.html

севастополь

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, безопасность, уралвагонзавод, ростех