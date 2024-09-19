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На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули - РИА Новости, 19.09.2024
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Новое оружие России
 
14:47 19.09.2024 (обновлено: 15:34 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/moduli-1973648407.html
На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули
На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули - РИА Новости, 19.09.2024
На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули
Специалисты предприятия "Электромашина" в предельно сжатые сроки изготовили более защищенные боевые модули "Нарвал" и начали устанавливать их на военные катера, РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:47
2024-09-19T15:34
новое оружие россии
севастополь
безопасность
уралвагонзавод
ростех
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Специалисты предприятия "Электромашина" в предельно сжатые сроки изготовили более защищенные боевые модули "Нарвал" и начали устанавливать их на военные катера, сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех"). "Специалисты нашей "Электромашины" завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем "Нарвал", - говорится в сообщении. Отмечается, что перспективный боевой модуль в рамках госконтракта был разработан по новым техническим требованиям. От базового он отличается прицелом с новыми матрицами с более высоким разрешением, усовершенствованным блоком управления и модернизированным вычислительным модулем. Кроме того, сам корпус стал более защищенным, отметили в пресс-службе. "Боевые модули были изготовлены в предельно сжатые сроки. Производство специзделий велось как на серийной, так и на опытной площадке "Электромашины", а отладка и настройка шла практически в трехсменном режиме в специализированной лаборатории", - добавили на УВЗ. Как рассказали на предприятии, в Севастополе специалисты конструкторской, технологической и сервисной служб "Электромашины" смонтировали боевые модули "Нарвал" на военные катера. Затем обновлённая техника успешно прошла приемочные испытания. Гендиректор УВЗ Александр Потапов, слова которого приводит пресс-служба, в День оружейника отметил, что сегодня рабочие, инженеры и конструкторы успешно продолжают традиции отечественного оружейного дела. Все они связаны общим стремлением укрепить обороноспособность и обеспечить безопасность Родины, подчеркнул он."Благодаря совместным усилиям оборонщиков российское оружие по праву считается одним из лучших в мире. А главной наградой для всех нас являются доверие и уверенность в технике российских солдат. И сегодня я от всей души желаю всем российским оружейникам сил и энергии для новых трудовых побед, столь необходимых нашему Отечеству!" - сказал Потапов.Новый корабельный гиростабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль (БМ) "Нарвал" предназначен для борьбы с морскими и воздушными дронами, изделие было впервые представлено на форуме "Армия-2023". "Нарвал" несет пулемет "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Также модуль оснащен автоматом сопровождения цели, а для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении БМ получил трехплоскостную гидростабилизацию прицельного комплекса и пулемета. В состав прицельного комплекса входит тепловизор, дневная камера и лазерный дальномер. Дополнительно можно установить метеостанцию, комплекс кругового обзора, средства обороны от высокоточного оружия и радар с дальностью обнаружения до 600 метров.
https://ria.ru/20240919/chemezov-1973551169.html
https://ria.ru/20240919/tank-1973549080.html
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севастополь, безопасность, уралвагонзавод, ростех
Новое оружие России, Севастополь, Безопасность, Уралвагонзавод, Ростех
На военные катера начали устанавливать модернизированные боевые модули

Модернизированные модули "Нарвал" начали устанавливать на военные катера

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКорабельный дистанционно управляемый боевой модуль "Нарвал" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Корабельный дистанционно управляемый боевой модуль Нарвал на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Корабельный дистанционно управляемый боевой модуль "Нарвал" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Специалисты предприятия "Электромашина" в предельно сжатые сроки изготовили более защищенные боевые модули "Нарвал" и начали устанавливать их на военные катера, сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в "Ростех").
"Специалисты нашей "Электромашины" завершают работы по вооружению очередного боевого катера перспективным модулем "Нарвал", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что перспективный боевой модуль в рамках госконтракта был разработан по новым техническим требованиям. От базового он отличается прицелом с новыми матрицами с более высоким разрешением, усовершенствованным блоком управления и модернизированным вычислительным модулем. Кроме того, сам корпус стал более защищенным, отметили в пресс-службе.
"Боевые модули были изготовлены в предельно сжатые сроки. Производство специзделий велось как на серийной, так и на опытной площадке "Электромашины", а отладка и настройка шла практически в трехсменном режиме в специализированной лаборатории", - добавили на УВЗ.
Как рассказали на предприятии, в Севастополе специалисты конструкторской, технологической и сервисной служб "Электромашины" смонтировали боевые модули "Нарвал" на военные катера. Затем обновлённая техника успешно прошла приемочные испытания.
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Гендиректор УВЗ Александр Потапов, слова которого приводит пресс-служба, в День оружейника отметил, что сегодня рабочие, инженеры и конструкторы успешно продолжают традиции отечественного оружейного дела. Все они связаны общим стремлением укрепить обороноспособность и обеспечить безопасность Родины, подчеркнул он.
"Благодаря совместным усилиям оборонщиков российское оружие по праву считается одним из лучших в мире. А главной наградой для всех нас являются доверие и уверенность в технике российских солдат. И сегодня я от всей души желаю всем российским оружейникам сил и энергии для новых трудовых побед, столь необходимых нашему Отечеству!" - сказал Потапов.
Новый корабельный гиростабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль (БМ) "Нарвал" предназначен для борьбы с морскими и воздушными дронами, изделие было впервые представлено на форуме "Армия-2023".
"Нарвал" несет пулемет "Корд" калибра 12,7 миллиметра. Также модуль оснащен автоматом сопровождения цели, а для компенсации качки при волнении моря и стрельбе в движении БМ получил трехплоскостную гидростабилизацию прицельного комплекса и пулемета. В состав прицельного комплекса входит тепловизор, дневная камера и лазерный дальномер. Дополнительно можно установить метеостанцию, комплекс кругового обзора, средства обороны от высокоточного оружия и радар с дальностью обнаружения до 600 метров.
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