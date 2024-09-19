https://ria.ru/20240919/mkkk-1973551711.html

В МККК назвали условие для посещения Курской области

В МККК назвали условие для посещения Курской области - РИА Новости, 19.09.2024

В МККК назвали условие для посещения Курской области

Сотрудники МККК смогут посетить Курскую область, только если будет достигнуто соглашение о проведении такой операции между Россией и Украиной, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:08

2024-09-19T07:08

2024-09-19T07:08

россия

курская область

украина

дмитрий песков

владимир путин

андрей сибига

международный комитет красного креста (мккк)

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Сотрудники МККК смогут посетить Курскую область, только если будет достигнуто соглашение о проведении такой операции между Россией и Украиной, сообщили РИА Новости в российском офисе организации. "МККК просил о доступе в Курскую область с самого начала эскалации, мы готовы помогать. Но для этого необходимо выполнение двух условий. Первое - нужны гарантии безопасности. Второе - необходимо соглашение между двумя сторонами, чтобы они договорились, как такая операция может быть проведена", - сообщили в офисе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал провокацией заявление главы украинского МИД Андрея Сибиги о том, что Украина пригласила представителей ООН и Международного Красного Креста посетить населенные пункты в Курской области, на которые совершили нападение ВСУ. "Прежде чем обсуждать гарантии безопасности, нужна договоренность между сторонами в конфликте", - добавили в МККК. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 18 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,6 тысячи военных, 121 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240919/kurskaya_oblast-1973549834.html

https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973308502.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, андрей сибига, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон, в мире