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Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России - РИА Новости, 19.09.2024
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16:40 19.09.2024 (обновлено: 18:05 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/missiya-1973681633.html
Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России
Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России - РИА Новости, 19.09.2024
Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России
Миссию Международного валютного фонда (МВФ) в России отложили из-за технической неготовности фонда, сообщили РИА Новости в Минфине. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:40
2024-09-19T18:05
россия
алексей можин
мвф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Миссию Международного валютного фонда (МВФ) в России отложили из-за технической неготовности фонда, сообщили РИА Новости в Минфине. &quot;Новые сроки проведения консультаций по статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава (статей соглашения) МВФ&quot;, — отметили в ведомстве.Накануне исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил, что фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Москвой. При этом он подчеркнул, что Россия была готова к ним.До этого в МВФ заявляли, что фонд с 16 сентября начнет консультации с Москвой в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны". Как объяснили РИА Новости в МВФ, консультации отложили из-за необходимости сбора дополнительных данных. Там подчеркнули, что после завершения сбора данных и их анализа миссия организация по-прежнему намерена провести тщательные консультации с российскими властями по ситуации в экономике.Кроме того, там объяснили, что решение о проведении первых с 2021 года консультаций с Москвой связано со стабилизацией экономической обстановки в России.
https://ria.ru/20240913/banki-1972541499.html
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россия, алексей можин, мвф, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Алексей Можин, МВФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России

Минфин: миссия МВФ в России была отложена из-за технической неготовности фонда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Миссию Международного валютного фонда (МВФ) в России отложили из-за технической неготовности фонда, сообщили РИА Новости в Минфине.
«

"Новые сроки проведения консультаций по статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава (статей соглашения) МВФ", — отметили в ведомстве.

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Накануне исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил, что фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Москвой. При этом он подчеркнул, что Россия была готова к ним.
До этого в МВФ заявляли, что фонд с 16 сентября начнет консультации с Москвой в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны".
Как объяснили РИА Новости в МВФ, консультации отложили из-за необходимости сбора дополнительных данных. Там подчеркнули, что после завершения сбора данных и их анализа миссия организация по-прежнему намерена провести тщательные консультации с российскими властями по ситуации в экономике.
Кроме того, там объяснили, что решение о проведении первых с 2021 года консультаций с Москвой связано со стабилизацией экономической обстановки в России.
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