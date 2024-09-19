https://ria.ru/20240919/missiya-1973681633.html

Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России

Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России - РИА Новости, 19.09.2024

Минфин объяснил, почему отложили миссию МВФ в России

Миссию Международного валютного фонда (МВФ) в России отложили из-за технической неготовности фонда, сообщили РИА Новости в Минфине. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:40

2024-09-19T16:40

2024-09-19T18:05

россия

алексей можин

мвф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Миссию Международного валютного фонда (МВФ) в России отложили из-за технической неготовности фонда, сообщили РИА Новости в Минфине. "Новые сроки проведения консультаций по статье IV предстоит определить, и на данном этапе преждевременно говорить о конкретных датах. Российская сторона готова принять миссию фонда во исполнение своих обязательств в рамках устава (статей соглашения) МВФ", — отметили в ведомстве.Накануне исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил, что фонд отложил на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Москвой. При этом он подчеркнул, что Россия была готова к ним.До этого в МВФ заявляли, что фонд с 16 сентября начнет консультации с Москвой в онлайн-формате, а позднее миссия организации во главе с представителем по стране Аннет Киобе посетит Россию. Фонд рассчитывал обсудить "экономическое развитие и политику страны". Как объяснили РИА Новости в МВФ, консультации отложили из-за необходимости сбора дополнительных данных. Там подчеркнули, что после завершения сбора данных и их анализа миссия организация по-прежнему намерена провести тщательные консультации с российскими властями по ситуации в экономике.Кроме того, там объяснили, что решение о проведении первых с 2021 года консультаций с Москвой связано со стабилизацией экономической обстановки в России.

https://ria.ru/20240913/banki-1972541499.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алексей можин, мвф, министерство финансов рф (минфин россии)