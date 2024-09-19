https://ria.ru/20240919/mishustin-1973569020.html

Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником

Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.09.2024

Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что от чёткой работы предприятий... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:23

2024-09-19T10:23

2024-09-19T10:23

безопасность

россия

михаил мишустин

михаил калашников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971808186_0:52:3336:1929_1920x0_80_0_0_e5d4eda2f8e5c2facb3e7918e950fe4f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что от чёткой работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) зависит оснащённость российской армии и флота, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с Днём оружейника. Оборонно-промышленный комплекс имеет важнейшее стратегическое значение для страны. От чёткой и бесперебойной работы предприятий зависит оснащённость российской армии и флота, в том числе бойцов СВО, современными видами вооружения, новейшими высокоточными системами и специальной военной техникой. Обеспечение безопасности государства, технологического суверенитета, благополучной жизни миллионов наших граждан. Ведь как точно заметил выдающийся конструктор Михаил Калашников: "… без оружия не защитишь родную землю, не отстоишь от врага свою родину, свой народ", - говорится в телеграмме. Премьер отметил, что этот профессиональный праздник объединяет сотни тысяч специалистов, инженеров и конструкторов – профессионалов высокого класса, опытных и целеустремлённых. Специалисты, по его словам, делают всё, чтобы Россия оставалась одним из лидеров по разработке, производству и экспорту оружия. Благодаря труду работников ОПК отрасль интенсивно развивается, решает серьёзные задачи, поставленные президентом, подчеркнул Мишустин. Среди них – активная работа по своевременному выполнению гособоронзаказа, увеличению объёмов высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. "Уверен, что традиции российского оружейного комплекса будут и впредь приумножаться. И вы продолжите успешную реализацию масштабных проектов в сфере ОПК, обеспечивая защиту национальных интересов, обороноспособность государства. Желаю вам новых достижений, осуществления всех намеченных планов. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20240813/soglasheniya-1966018872.html

https://ria.ru/20240908/pozdravlenie-1971337719.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, михаил мишустин, михаил калашников