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Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.09.2024
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10:23 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/mishustin-1973569020.html
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.09.2024
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что от чёткой работы предприятий... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:23
2024-09-19T10:23
безопасность
россия
михаил мишустин
михаил калашников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что от чёткой работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) зависит оснащённость российской армии и флота, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Поздравляю вас с Днём оружейника. Оборонно-промышленный комплекс имеет важнейшее стратегическое значение для страны. От чёткой и бесперебойной работы предприятий зависит оснащённость российской армии и флота, в том числе бойцов СВО, современными видами вооружения, новейшими высокоточными системами и специальной военной техникой. Обеспечение безопасности государства, технологического суверенитета, благополучной жизни миллионов наших граждан. Ведь как точно заметил выдающийся конструктор Михаил Калашников: "… без оружия не защитишь родную землю, не отстоишь от врага свою родину, свой народ", - говорится в телеграмме. Премьер отметил, что этот профессиональный праздник объединяет сотни тысяч специалистов, инженеров и конструкторов – профессионалов высокого класса, опытных и целеустремлённых. Специалисты, по его словам, делают всё, чтобы Россия оставалась одним из лидеров по разработке, производству и экспорту оружия. Благодаря труду работников ОПК отрасль интенсивно развивается, решает серьёзные задачи, поставленные президентом, подчеркнул Мишустин. Среди них – активная работа по своевременному выполнению гособоронзаказа, увеличению объёмов высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. "Уверен, что традиции российского оружейного комплекса будут и впредь приумножаться. И вы продолжите успешную реализацию масштабных проектов в сфере ОПК, обеспечивая защиту национальных интересов, обороноспособность государства. Желаю вам новых достижений, осуществления всех намеченных планов. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - добавляется в телеграмме.
https://ria.ru/20240813/soglasheniya-1966018872.html
https://ria.ru/20240908/pozdravlenie-1971337719.html
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безопасность, россия, михаил мишустин, михаил калашников
Безопасность, Россия, Михаил Мишустин, Михаил Калашников
Мишустин поздравил оружейников с профессиональным праздником

Мишустин: от четкой работы ОПК зависит оснащенность российской армии и флота

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что от чёткой работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) зависит оснащённость российской армии и флота, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с Днём оружейника. Оборонно-промышленный комплекс имеет важнейшее стратегическое значение для страны. От чёткой и бесперебойной работы предприятий зависит оснащённость российской армии и флота, в том числе бойцов СВО, современными видами вооружения, новейшими высокоточными системами и специальной военной техникой. Обеспечение безопасности государства, технологического суверенитета, благополучной жизни миллионов наших граждан. Ведь как точно заметил выдающийся конструктор Михаил Калашников: "… без оружия не защитишь родную землю, не отстоишь от врага свою родину, свой народ", - говорится в телеграмме.
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Премьер отметил, что этот профессиональный праздник объединяет сотни тысяч специалистов, инженеров и конструкторов – профессионалов высокого класса, опытных и целеустремлённых. Специалисты, по его словам, делают всё, чтобы Россия оставалась одним из лидеров по разработке, производству и экспорту оружия.
Благодаря труду работников ОПК отрасль интенсивно развивается, решает серьёзные задачи, поставленные президентом, подчеркнул Мишустин. Среди них – активная работа по своевременному выполнению гособоронзаказа, увеличению объёмов высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
"Уверен, что традиции российского оружейного комплекса будут и впредь приумножаться. И вы продолжите успешную реализацию масштабных проектов в сфере ОПК, обеспечивая защиту национальных интересов, обороноспособность государства. Желаю вам новых достижений, осуществления всех намеченных планов. Здоровья, благополучия вам и вашим семьям", - добавляется в телеграмме.
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БезопасностьРоссияМихаил МишустинМихаил Калашников
 
 
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