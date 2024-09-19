https://ria.ru/20240919/mir-1973650852.html

Власти России "разворачиваются лицом к мусульманскому миру", заявил муфтий

Власти России "разворачиваются лицом к мусульманскому миру", заявил муфтий - РИА Новости, 19.09.2024

Власти России "разворачиваются лицом к мусульманскому миру", заявил муфтий

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что в России при нынешнем руководстве страны было... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:53

2024-09-19T14:53

2024-09-19T14:53

религия

россия

тегеран (город)

иран

религия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов заявил, что в России при нынешнем руководстве страны было открыто больше мечетей, чем в любой мусульманской стране, а в последние годы начали действовать тысячи новых мечетей и медресе. "Наша страна исторически является пространством мирного сосуществования различных религий и культур. Сегодня мы наблюдаем настоящий ренессанс исламской духовности и образования в России. За последние годы начали действовать сотни даже тысячи новых мечетей и медресе. Подчеркну, что при нынешнем руководстве нашей страны в России было открыто больше мечетей, чем в любой стране исламского мира – мы ощущаем, что власти поддерживают нас и разворачиваются лицом к мусульманскому миру", – сказал муфтий Крганов на Международной конференции исламского единства в Тегеране (Иран) в четверг. Текст его выступления РИА Новости предоставили в ДСМР. Он отметил идущую работу над созданием крупного и уникального межрелигиозного культурно-просветительского центра в Москве. В Тегеране, рассказали в ДСМР, 19 сентября открылась 38-я Международная конференция исламского единства "Исламское сотрудничество в целях кристаллизации общих ценностей с акцентом на тематику Палестины", организованная Всемирной ассамблеей по сближению исламских мазхабов. В ней участвует делегация ДСМР во главе с муфтием Альбиром Кргановым, всего она собрала более 300 религиозных деятелей и ученых из порядка 100 стран мира.

https://ria.ru/20240916/rossiyskie-1972937961.html

https://ria.ru/20240912/kurskaya-1972289900.html

россия

тегеран (город)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, тегеран (город), иран, религия