https://ria.ru/20240919/minoborony-1973641048.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 19.09.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки, Дарьино, Куриловки, Козачьей Локни, Малой Локни, Нового Пути, Черкасской Конопельки и других... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:14

2024-09-19T14:14

2024-09-19T14:14

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки, Дарьино, Куриловки, Козачьей Локни, Малой Локни, Нового Пути, Черкасской Конопельки и других населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Леонидово, Махновка, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240919/vsu-1973639578.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)