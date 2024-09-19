https://ria.ru/20240919/minoborony-1973641048.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки, Дарьино, Куриловки, Козачьей Локни, Малой Локни, Нового Пути, Черкасской Конопельки и других... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:14
2024-09-19T14:14
2024-09-19T14:14
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки, Дарьино, Куриловки, Козачьей Локни, Малой Локни, Нового Пути, Черкасской Конопельки и других населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Леонидово, Махновка, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240919/vsu-1973639578.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области
Авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки, Дарьино, Куриловки, Козачьей Локни, Малой Локни, Нового Пути, Черкасской Конопельки и других населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Леонидово, Махновка, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.