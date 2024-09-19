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ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973641048.html
ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки, Дарьино, Куриловки, Козачьей Локни, Малой Локни, Нового Пути, Черкасской Конопельки и других... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:14
2024-09-19T14:14
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки, Дарьино, Куриловки, Козачьей Локни, Малой Локни, Нового Пути, Черкасской Конопельки и других населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Леонидово, Махновка, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240919/vsu-1973639578.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли поражение ВСУ у 20 населенных пунктов Курской области

Авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Богдановки, Дарьино, Куриловки, Козачьей Локни, Малой Локни, Нового Пути, Черкасской Конопельки и других населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Леонидово, Махновка, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька", - говорится в сообщении.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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