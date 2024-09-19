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ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 19.09.2024
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Курской области,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:11
2024-09-19T14:11
2024-09-19T14:11
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Курской области, Украина потеряла до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Противник потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240919/kurskaya_oblast-1973549834.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Минобороны: ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу