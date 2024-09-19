https://ria.ru/20240919/minoborony-1973639708.html

ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 19.09.2024

ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Курской области,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:11

2024-09-19T14:11

2024-09-19T14:11

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469619_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_653a7650309ed930e9a811bba1e750c6.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Курской области, Украина потеряла до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ. "При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. Противник потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240919/kurskaya_oblast-1973549834.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)