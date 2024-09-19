ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ
Минобороны: российские военные поразили центр спецсвязи военной разведки Украины
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины", — говорится в сводке оборонного ведомства.
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Также за сутки поражены расположения войск и техники противника в 142 районах.
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Кроме того, подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда Погранслужбы Украины, "Иностранного легиона" и 113-й бригады теробороны в районах Липцов, Волчанска и Харькова. Также российские силы отбили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен". Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 195 военнослужащих.
Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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