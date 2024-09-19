https://ria.ru/20240919/minoborony-1973613370.html

ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ

ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024

ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ

Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:51

2024-09-19T12:51

2024-09-19T14:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины", — говорится в сводке оборонного ведомства.Также за сутки поражены расположения войск и техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда Погранслужбы Украины, "Иностранного легиона" и 113-й бригады теробороны в районах Липцов, Волчанска и Харькова. Также российские силы отбили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен". Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 195 военнослужащих.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240919/minoborony-1973609421.html

https://ria.ru/20240917/udar-1973142320.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)