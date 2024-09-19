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ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 19.09.2024 (обновлено: 14:06 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973613370.html
ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ
ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ
Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:51
2024-09-19T14:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны. &quot;Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;...&gt; поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины&quot;, — говорится в сводке оборонного ведомства.Также за сутки поражены расположения войск и техники противника в 142 районах. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда Погранслужбы Украины, "Иностранного легиона" и 113-й бригады теробороны в районах Липцов, Волчанска и Харькова. Также российские силы отбили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен". Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 195 военнослужащих.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973609421.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили главный центр спецрадиосвязи разведки ВСУ

Минобороны: российские военные поразили центр спецсвязи военной разведки Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по главному центру спецрадиосвязи украинской военной разведки, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины", — говорится в сводке оборонного ведомства.

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Также за сутки поражены расположения войск и техники противника в 142 районах.
Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 5-го пограничного отряда Погранслужбы Украины, "Иностранного легиона" и 113-й бригады теробороны в районах Липцов, Волчанска и Харькова. Также российские силы отбили контратаку штурмовой группы националистического формирования "Кракен". Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 195 военнослужащих.

Националистическое диверсионное подразделение "Кракен" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Его командира Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.

* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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