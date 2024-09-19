https://ria.ru/20240919/minoborony-1973609421.html

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.09.2024

Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:42

2024-09-19T12:42

2024-09-19T12:58

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики, отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М101 производства США и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика