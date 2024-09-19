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Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 19.09.2024
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:42
2024-09-19T12:42
2024-09-19T12:58
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили девять атак, ВСУ потеряли более 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики, отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 510 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М101 производства США и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира".
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 510 военных в зоне действий "Центра"