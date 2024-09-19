https://ria.ru/20240919/minoborony-1973609107.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.09.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:41

2024-09-19T12:41

2024-09-19T12:45

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Нововодяное Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 11 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм реактивная система залпового огня "Верба"."Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика