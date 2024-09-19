https://ria.ru/20240919/minoborony-1973609107.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:41
2024-09-19T12:41
2024-09-19T12:45
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Василевка, Петропавловка, Боровая, Кругляковка Харьковской области, Красный Лиман, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Нововодяное Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", 11 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм реактивная система залпового огня "Верба"."Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий "Запада"