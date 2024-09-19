https://ria.ru/20240919/minoborony-1973608286.html

ВС России освободили Георгиевку в ДНР

ВС России освободили Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 19.09.2024

ВС России освободили Георгиевку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:39

2024-09-19T12:39

2024-09-19T13:23

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Георгиевка — село в Марьинском районе ДНР. Ее освобождение позволяет укрепить фланги российских войск у уже освобожденной Красногоровки, которая находится севернее. Помимо этого, после освобождения Георгиевки появляется возможность дальнейшего продвижения к Максимильяновке и Курахово, которое имеет особое значение для украинской обороны на этом участке фронта. При освобождении Курахово усилится угроза окружения частей ВСУ под Угледаром и усложнится снабжение гарнизона. Эта проблема станет еще острее на фоне освобождения Константиновки и Пречистовки.

https://ria.ru/20240919/kulibin-1973441060.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)