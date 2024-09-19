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ВС России освободили Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 19.09.2024 (обновлено: 13:23 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973608286.html
ВС России освободили Георгиевку в ДНР
ВС России освободили Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 19.09.2024
ВС России освободили Георгиевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:39
2024-09-19T13:23
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.Георгиевка — село в Марьинском районе ДНР. Ее освобождение позволяет укрепить фланги российских войск у уже освобожденной Красногоровки, которая находится севернее. Помимо этого, после освобождения Георгиевки появляется возможность дальнейшего продвижения к Максимильяновке и Курахово, которое имеет особое значение для украинской обороны на этом участке фронта. При освобождении Курахово усилится угроза окружения частей ВСУ под Угледаром и усложнится снабжение гарнизона. Эта проблема станет еще острее на фоне освобождения Константиновки и Пречистовки.
https://ria.ru/20240919/kulibin-1973441060.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Георгиевку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Георгиевка в ДНР
Южная группировка войск освободила село Георгиевка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Георгиевка в ДНР
Георгиевка — село в Марьинском районе ДНР. Ее освобождение позволяет укрепить фланги российских войск у уже освобожденной Красногоровки, которая находится севернее.

Красногоровку освободили на прошлой неделе. Это важный логистический узел обороны украинских войск на Донецком направлении. Здесь, помимо промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники. Тем самым киевский режим потерял способность восстанавливать подбитые танки, БМП и БТР.

Помимо этого, после освобождения Георгиевки появляется возможность дальнейшего продвижения к Максимильяновке и Курахово, которое имеет особое значение для украинской обороны на этом участке фронта. При освобождении Курахово усилится угроза окружения частей ВСУ под Угледаром и усложнится снабжение гарнизона. Эта проблема станет еще острее на фоне освобождения Константиновки и Пречистовки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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