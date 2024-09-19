ВС России освободили Георгиевку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Георгиевка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Георгиевка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Георгиевка в ДНР
Георгиевка — село в Марьинском районе ДНР. Ее освобождение позволяет укрепить фланги российских войск у уже освобожденной Красногоровки, которая находится севернее.
Красногоровку освободили на прошлой неделе. Это важный логистический узел обороны украинских войск на Донецком направлении. Здесь, помимо промышленных производств, располагаются базы ВСУ по ремонту поврежденной техники. Тем самым киевский режим потерял способность восстанавливать подбитые танки, БМП и БТР.
Помимо этого, после освобождения Георгиевки появляется возможность дальнейшего продвижения к Максимильяновке и Курахово, которое имеет особое значение для украинской обороны на этом участке фронта. При освобождении Курахово усилится угроза окружения частей ВСУ под Угледаром и усложнится снабжение гарнизона. Эта проблема станет еще острее на фоне освобождения Константиновки и Пречистовки.