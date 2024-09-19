https://ria.ru/20240919/minoborony-1973551895.html
В Курской и Белгородской областях за ночь сбили три беспилотника
В Курской и Белгородской областях за ночь сбили три беспилотника - РИА Новости, 19.09.2024
В Курской и Белгородской областях за ночь сбили три беспилотника
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и один - над Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:10
2024-09-19T07:10
2024-09-19T07:16
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белгородская область
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курская область
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и один - над Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973493052.html
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белгородская область, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Курская область
В Курской и Белгородской областях за ночь сбили три беспилотника
Минобороны: ПВО ночью уничтожила в Курской и Белгородской областях три БПЛА ВСУ