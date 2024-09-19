https://ria.ru/20240919/minoborony-1973551895.html

В Курской и Белгородской областях за ночь сбили три беспилотника

В Курской и Белгородской областях за ночь сбили три беспилотника - РИА Новости, 19.09.2024

В Курской и Белгородской областях за ночь сбили три беспилотника

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и один - над Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:10

2024-09-19T07:10

2024-09-19T07:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Курской и один - над Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973493052.html

белгородская область

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, курская область