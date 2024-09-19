https://ria.ru/20240919/mid-1973728870.html

МИД России считает резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине важным шагом

МИД России считает резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине важным шагом - РИА Новости, 19.09.2024

МИД России считает резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине важным шагом

Москва исходит из того, что принятие нынешней резолюции Генассамблеи ООН по поводу оккупированных палестинских территорий это важный шаг по признанию незаконных РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:20

2024-09-19T22:20

2024-09-19T22:21

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Москва исходит из того, что принятие нынешней резолюции Генассамблеи ООН по поводу оккупированных палестинских территорий это важный шаг по признанию незаконных действий Израиля, заявили в МИД РФ. Генеральная Ассамблея ООН в среду приняла резолюцию с требованием к Израилю исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их не позднее чем через год с момента одобрения документа. Резолюция была принята 124 голосами за, еще 14 стран проголосовали против, а 43 воздержались. В отличие от резолюции Совета безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой. "Исходим из того, что принятие нынешней резолюции ГА ООН стало важным шагом по признанию международным сообществом незаконного характера действий Израиля", - сообщили в МИД РФ. Там подчеркнули, что решение поспособствует продвижению усилий по выработке мер в интересах соблюдения международного права и завершения самой длительной в современной истории оккупации и реализации на деле двугосударственного решения. В МИД подчеркнули, что голосование по резолюции прошло на фоне беспрецедентной эскалации насилия и кровопролития в зоне арабо-израильского конфликта. "В связи с этим вынуждены вновь с сожалением констатировать отсутствие подобных значимых решений со стороны СБ ООН, заблокированного США. Как известно, за последний период Вашингтон уже пять раз – зачастую в одиночку – применил право вето в отношении проектов резолюций Совета Безопасности по прекращению огня и приему Палестины в ООН", - также отметили в российском МИД.

https://ria.ru/20240719/sud-1960794054.html

https://ria.ru/20240919/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, москва, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году