https://ria.ru/20240919/medvedev-1973709633.html

Медведев назвал СВО тяжелейшим испытанием для России

Медведев назвал СВО тяжелейшим испытанием для России - РИА Новости, 19.09.2024

Медведев назвал СВО тяжелейшим испытанием для России

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания первого Совета первичных отделений партии заявил, что специальная военная... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:56

2024-09-19T18:56

2024-09-19T18:56

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания первого Совета первичных отделений партии заявил, что специальная военная операция (СВО) - это тяжелейшее испытание для России, но и возможность сплотиться и показать любовь к стране. "На самом деле, это тяжелейшее испытание для страны, для огромного количества людей в нашей стране. В целом, это возможность сплотиться, показать, как бы это пафосно ни звучало, что мы все любим нашу страну, что мы стараемся сделать все для победы. И в этой ситуации есть даже определенный общегосударственный консенсус", - сказал Медведев. Он отметил, что в вопросе поддержки армии и семей военнослужащих нет никакой конкуренции с другими политическими силами, поскольку все сплотились вокруг президента России Владимира Путина и Вооруженных сил для обеспечения победы. "Это общая история, а частная история, она не менее важна. Правильно было сказано, мы по понятным причинам обязаны проявить все лучшие качества человеческие, прежде всего на уровне первичных организаций, потому что именно туда приходят и сообщения о доблести, о героических поступках, и печальные известия. И то, как "первичка" реагирует на это, в значительной мере формирует отношение к партии в целом", - добавил Медведев. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html

https://ria.ru/20240919/medvedev-1973705563.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, европа, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, нато