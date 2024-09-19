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Медведев назвал выступления американских политиков набором лозунгов
Медведев назвал выступления американских политиков набором лозунгов - РИА Новости, 19.09.2024
Медведев назвал выступления американских политиков набором лозунгов
Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал набором лозунгов и пустых слов выступления американских политиков и заявил, РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:50
2024-09-19T18:50
2024-09-19T18:50
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал набором лозунгов и пустых слов выступления американских политиков и заявил, что в России "такое не прокатит". "Понятно, что мы все с вами российские политики и у нас есть определенная политическая ментальность. Если мы начнем выступать как Трамп или как эта Камала Харрис, успеха не будет нигде. Я сейчас даже не говорю о том, что они наши противники или нам они не симпатичны. Нет, дело не в этом", - сказал Медведев в ходе Совета первичных отделений ЕР. Председатель партии пояснил, что есть определенные закономерности политического жанра. "Посмотрите, как выступают американцы. Это набор таких, с нашей точки зрения, политических лозунгов, пустых слов: "мы сделаем это", "вот я стану - сделаю", "мы будем добиваться вот этого". И все, рукоплескания... А у нас такое не прокатит. Пойдите с такими словами, выйдите в народ. Освистают моментально, скажут: "ты где выступаешь? Ты нам скажи правду, что можно сделать, чего нельзя, не обещай лишнего", - отметил он.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, сша, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, США, Политика
Медведев назвал выступления американских политиков набором лозунгов
Медведев: выступления политиков в США — набор лозунгов и пустых обещаний
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал набором лозунгов и пустых слов выступления американских политиков и заявил, что в России "такое не прокатит".
"Понятно, что мы все с вами российские политики и у нас есть определенная политическая ментальность. Если мы начнем выступать как Трамп или как эта Камала Харрис
, успеха не будет нигде. Я сейчас даже не говорю о том, что они наши противники или нам они не симпатичны. Нет, дело не в этом", - сказал Медведев в ходе Совета первичных отделений ЕР.
Председатель партии пояснил, что есть определенные закономерности политического жанра.
"Посмотрите, как выступают американцы. Это набор таких, с нашей точки зрения, политических лозунгов, пустых слов: "мы сделаем это", "вот я стану - сделаю", "мы будем добиваться вот этого". И все, рукоплескания... А у нас такое не прокатит. Пойдите с такими словами, выйдите в народ. Освистают моментально, скажут: "ты где выступаешь? Ты нам скажи правду, что можно сделать, чего нельзя, не обещай лишнего", - отметил он.