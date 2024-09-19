https://ria.ru/20240919/medvedev-1973706390.html

Медведев рассказал, как стал публичным политиком

Медведев рассказал, как стал публичным политиком - РИА Новости, 19.09.2024

Медведев рассказал, как стал публичным политиком

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев признался, что никогда не стремился быть публичным... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:26

2024-09-19T18:26

2024-09-19T18:26

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев признался, что никогда не стремился быть публичным политиком. На пленарном заседании первого совета первичных отделений партии Медведев сообщил, что в ходе избирательных кампаний оттачиваются навыки политической работы. "У нас никто из нас не рождается там прирожденным политиком, кого-то больше к этому склонности, кто-то приходит в открытую публичную политику в силу сложившихся обстоятельств. Вот, кстати, применительно ко мне, я вам скажу прямо, я никогда не стремился быть публичным политиком, но вот так распорядилась жизнь, что мне пришлось этим заниматься", - поделился Медведев.

https://ria.ru/20240702/medvedev-1956955391.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия