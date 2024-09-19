https://ria.ru/20240919/medvedev-1973701267.html

Медведев отметил важность "первичек" в партии

Медведев отметил важность "первичек" в партии - РИА Новости, 19.09.2024

Медведев отметил важность "первичек" в партии

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на важность "первичек" в партии, так как это то, с... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:58

2024-09-19T17:58

2024-09-19T17:58

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на важность "первичек" в партии, так как это то, с чем сталкиваются люди, формирует ее имидж. "С первичек всё начинается, вся работа проходит в первичных организациях. Поэтому вы как бы есть соль земли, партийной земли как минимум. И от вас очень многое зависит", - сказал Медведев на пленарном заседании первого Совета первичных отделений "Единой России". По его словам, несмотря на то, что формированием идеологии партии всегда занимаются её высшие органы, любая идеология бессмысленна, если она не притворяется в жизнь и не соответствует достигнутым результатам. "Вот чего бы здесь мы хорошего не говорили, какие решения не принимали, если внизу, непосредственно на земле, что называется, в ходе работы первичных партийных организаций, люди сталкиваются совершенно с другим, это и создаёт репутацию партии", - сказал Медведев. "Если они видят, что наши партийные установки, программы наши народные находят воплощение в территориях, в муниципалитетах, в районах, в региональном масштабе, значит это правильная идеология и честная партийная позиция. А если всё это болтовня, люди видят совершенно другое вокруг себя, это и другой имидж партии формирует", - добавил председатель партии. Он отметил, что задача первичных организаций – не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения президента страны, но и бороться с недостатками. "Так всегда было и так будет, это подчас конфликта, но, тем не менее, это очень важно. Тем более, что у нас партия самая большая в стране, вы сами понимаете", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240702/medvedev-1956955391.html

https://ria.ru/20240314/er-1933043914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия