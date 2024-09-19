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Медведев отметил важность "первичек" в партии - РИА Новости, 19.09.2024
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17:58 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/medvedev-1973701267.html
Медведев отметил важность "первичек" в партии
Медведев отметил важность "первичек" в партии - РИА Новости, 19.09.2024
Медведев отметил важность "первичек" в партии
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на важность "первичек" в партии, так как это то, с... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:58
2024-09-19T17:58
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на важность "первичек" в партии, так как это то, с чем сталкиваются люди, формирует ее имидж. "С первичек всё начинается, вся работа проходит в первичных организациях. Поэтому вы как бы есть соль земли, партийной земли как минимум. И от вас очень многое зависит", - сказал Медведев на пленарном заседании первого Совета первичных отделений "Единой России". По его словам, несмотря на то, что формированием идеологии партии всегда занимаются её высшие органы, любая идеология бессмысленна, если она не притворяется в жизнь и не соответствует достигнутым результатам. "Вот чего бы здесь мы хорошего не говорили, какие решения не принимали, если внизу, непосредственно на земле, что называется, в ходе работы первичных партийных организаций, люди сталкиваются совершенно с другим, это и создаёт репутацию партии", - сказал Медведев. "Если они видят, что наши партийные установки, программы наши народные находят воплощение в территориях, в муниципалитетах, в районах, в региональном масштабе, значит это правильная идеология и честная партийная позиция. А если всё это болтовня, люди видят совершенно другое вокруг себя, это и другой имидж партии формирует", - добавил председатель партии. Он отметил, что задача первичных организаций – не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения президента страны, но и бороться с недостатками. "Так всегда было и так будет, это подчас конфликта, но, тем не менее, это очень важно. Тем более, что у нас партия самая большая в стране, вы сами понимаете", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240702/medvedev-1956955391.html
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев отметил важность "первичек" в партии

Медведев: с первичек все начинается, они в партии формируют ее имидж

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на важность "первичек" в партии, так как это то, с чем сталкиваются люди, формирует ее имидж.
«
"С первичек всё начинается, вся работа проходит в первичных организациях. Поэтому вы как бы есть соль земли, партийной земли как минимум. И от вас очень многое зависит", - сказал Медведев на пленарном заседании первого Совета первичных отделений "Единой России".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит заседание Генерального совета Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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По его словам, несмотря на то, что формированием идеологии партии всегда занимаются её высшие органы, любая идеология бессмысленна, если она не притворяется в жизнь и не соответствует достигнутым результатам.
«
"Вот чего бы здесь мы хорошего не говорили, какие решения не принимали, если внизу, непосредственно на земле, что называется, в ходе работы первичных партийных организаций, люди сталкиваются совершенно с другим, это и создаёт репутацию партии", - сказал Медведев.
"Если они видят, что наши партийные установки, программы наши народные находят воплощение в территориях, в муниципалитетах, в районах, в региональном масштабе, значит это правильная идеология и честная партийная позиция. А если всё это болтовня, люди видят совершенно другое вокруг себя, это и другой имидж партии формирует", - добавил председатель партии.
Он отметил, что задача первичных организаций – не только реализовывать большие замыслы партии, соответствующие решения президента страны, но и бороться с недостатками.
"Так всегда было и так будет, это подчас конфликта, но, тем не менее, это очень важно. Тем более, что у нас партия самая большая в стране, вы сами понимаете", - подчеркнул Медведев.
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